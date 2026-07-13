"KANAL KAPANDI" ENDİŞESİ TARİHE KARIŞTI

Dinek ve Hacı Mehmetli bölgesinde uzun süredir kullanılan eski açık kanalın ömrünü tamamlaması nedeniyle yaşanan su kesintileri, üreticileri büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmıştı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı’nın da büyük gayretleri ve öncülüğünde başlatılan süreçle birlikte bu sorunun tamamen geride bırakıldığını açıkladı. Bölgedeki üreticiler için artık kanal kapandı endişesinin kalmadığını vurgulayan Göktepe, bölgenin ömürlük bir sulama altyapısına kavuştuğunu ve tarımsal üretimin güvence altına alındığını belirtti.

Yaklaşık 350 ile 400 üreticiyi doğrudan ilgilendiren ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirildiği 750 dekar büyüklüğündeki tarım arazisi, uygulanan kalıcı çözümler sayesinde yeniden suya kavuştu. Sorunu kökten çözmek adına bölgeye açılan yeni sondaj kuyusu ile oldukça güçlü bir su kaynağı sisteme entegre edildi. Yapılan bu yeni düzenlemeyle birlikte, 6 inçlik hat üzerinden bölgedeki bahçelere ve tarlalara kesintisiz su verilmeye başlandı. Böylece yaz aylarında yaşanan kuraklık tehlikesi ve olası ürün kaybı riski tamamen ortadan kaldırılmış oldu.

KURUMLAR ARASI GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ VE HIZLI ÇÖZÜM

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Başkan Göktepe, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesinde kurumlar arası uyumun büyük rol oynadığına dikkat çekti. Belediye tarafından gerçekleştirilen yer tahsisinin ardından sondajın vurulması, elektrik altyapısının hızla kurulması ve gerekli resmi izinlerin alınması süreçleri büyük bir titizlikle yürütüldü. Dinek ve Hacı Mehmetli mahalle muhtarlarının kanal temizliğinden başlayarak gösterdikleri yoğun gayretler de sürecin hızlanmasını sağladı. Alanya Kaymakamlığı, Sulama Birliği ve CK Akdeniz Bölge Müdürlüğü'nün de sürece sağladığı güçlü destekle, sulama sezonunda yaşanan olağan gecikmeler aşılarak üreticinin yüzü güldürüldü.

Süreç boyunca karşılaşılan zorluklara rağmen sabır ve anlayış gösteren tüm üreticilere minnettarlığını dile getiren Tahir Göktepe, açıklamasını birlik ve beraberlik mesajıyla sonlandırdı. Üreticinin her zaman yanında olmaya ve Alanya tarımını daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Göktepe, eli nasırlı, emekleriyle toprağa hayat veren tüm üreticilere yeni sulama sisteminin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak: Haber Merkezi