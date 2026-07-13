Olay, saat 16.30 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Çuğra Bölgesi'nde meydana geldi. Denizde uzun süre hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar denizden çıkardı

Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, denizdeki kişiye ulaşarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor

İlk incelemelere göre, hayatını kaybeden kişinin bir gün önce denize girmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak ölümün kesin nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kimliği henüz belirlenemeyen erkeğin cenazesi, otopsi ve kimlik tespit işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, kişinin denize nasıl girdiği ve ölümüne neyin neden olduğunun yapılacak adli ve teknik incelemeler sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.