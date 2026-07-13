DHMİ verilerine göre Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2025 yılının ilk altı ayında 195 bin 167 iç hat, 186 bin 135 dış hat olmak üzere toplam 381 bin 302 yolcuya hizmet verdi.

2026 yılının aynı döneminde ise bu rakam 180 bin 305 iç hat ve 160 bin 908 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 341 bin 213'e düştü.

Böylece geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu sayısında yüzde 11'lik düşüş yaşandı. İç hat yolcu sayısı yüzde 8, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 14 oranında azaldı.

Uçak trafiğinde de gerileme yaşandı

Yalnızca yolcu sayısında değil, uçak trafiğinde de düşüş kaydedildi.

2025 yılının ilk altı ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 2 bin 919 olurken, bu sayı 2026'nın aynı döneminde 2 bin 461'e geriledi.

İç hat uçak trafiği bin 648'den bin 393'e, dış hat uçak trafiği ise bin 271'den bin 68'e düştü. Böylece toplam uçak trafiğinde yüzde 16'lık azalma meydana geldi.

Ticari uçuşlarda da düşüş var

Ticari uçuş sayılarında da gerileme dikkat çekti.

Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 2 bin 558 olan ticari uçak trafiği, bu yıl aynı dönemde 2 bin 291 olarak kaydedildi.

İç hat ticari uçuşları yüzde 9, dış hat ticari uçuşları ise yüzde 12 azalırken, toplam ticari uçak trafiğindeki düşüş oranı yüzde 10 oldu.

Yük trafiği yüzde 18 azaldı

Bagaj, kargo ve postayı kapsayan yük trafiğinde de benzer bir tablo ortaya çıktı.

2025 yılının ilk altı ayında 3 bin 959 ton olan toplam yük miktarı, 2026 yılının aynı döneminde 3 bin 261 tona geriledi.

İç hat yük trafiğinde yüzde 9,1, dış hat yük trafiğinde ise yüzde 24 oranında düşüş yaşanırken, toplam yük trafiğindeki gerileme yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.

Veriler dikkat çekti

Turizm sezonunun en yoğun dönemine girilirken açıklanan veriler, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın geçen yılın aynı dönemine göre yolcu, uçak ve yük trafiğinde gerileme yaşadığını ortaya koydu. Önümüzdeki aylarda özellikle yaz sezonundaki uluslararası uçuşların ve turist hareketliliğinin yıl sonu rakamlarına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.