Avrupa Komisyonu'nun iki yıldır yürüttüğü soruşturmanın ön bulgularına göre, Meta'nın platformlarındaki bazı özellikler kullanıcı sağlığını tehdit ediyor. Şirket, iddiaların kesinleşmesi durumunda küresel cirosunun yüzde 6'sına denk gelen 12 milyar dolarlık devasa bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

Avrupa Komisyonu yetkililerinin aktardığına göre, Instagram ve Facebook'ta yer alan sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve anlık bildirimler, özellikle gençlerin ekran başında geçirdiği süreyi kontrolsüz şekilde artırıyor. Raporda, Meta'nın bu riskleri yeterince analiz etmediği ve gece saatlerinde tüketilen içeriklerin ruh sağlığına etkisinin göz ardı edildiği vurgulandı.

MEVCUT ÖNLEMLER NEDEN YETERSİZ BULUNDU?

Komisyon, Meta'nın mevcut ekran süresi hatırlatmalarını tek dokunuşla geçilebildiği için işlevsiz buluyor. Ayrıca ebeveyn denetim araçlarının teknik bilgi gerektirmesi, ailelerin bu özellikleri etkin kullanmasını engelliyor. Meta ise 2024 yılında devreye aldığı Genç Hesapları sistemiyle 18 yaş altı için otomatik gizlilik ve ekran süresi sınırları getirdiğini belirterek suçlamaları reddediyor.

KULLANICI DENEYİMİ NASIL DEĞİŞECEK?

Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yürütülen bu sürecin sonunda yaptırımlar kesinleşirse, sosyal medya platformlarının temel işleyişinde köklü değişiklikler yaşanması bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun talepleri doğrultusunda, kullanıcıların uygulamaya girdiklerinde otomatik oynatılan videolar yerine manuel onay gerektiren sistemlerle karşılaşması ve sonsuz kaydırma özelliğinin varsayılan olarak kapalı hale gelmesi muhtemel senaryolar arasında yer alıyor.