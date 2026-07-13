Kaza, saat 15.15 sıralarında Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ZE 946 plakalı minibüs ile 54 BK 700 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, güvenlik önlemi alırken araçta sıkışan minibüs sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı.

Sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçta sıkışan minibüs sürücüsü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan toplam 7 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik kontrollü şekilde normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.