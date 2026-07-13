Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan Eyüp Atar, iki çocuğunun annesi olan eski eşi Gülseren Doğu'nun yaşadığı eve gitti.

Tartışma cinayetle sonuçlandı

Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp Atar, eline geçirdiği bıçakla Gülseren Doğu'ya defalarca saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Gülseren Doğu olay yerinde yaşamını yitirirken, Eyüp Atar ise cinayetin ardından evde kendini asarak intihar etti.

Yakınları korkunç manzarayla karşılaştı

Sabah saatlerinde Gülseren Doğu'dan haber alamayan yakınları, endişelenerek eve gitti. Kapıyı açtıklarında eski eşlerin cansız bedenleriyle karşılaşan aile fertleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülseren Doğu ile Eyüp Atar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler adli tıpa kaldırıldı

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gülseren Doğu ile Eyüp Atar'ın cenazeleri, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma sürüyor

İki çocuk annesi Gülseren Doğu'nun yaşamını yitirdiği olay, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatırken, cinayetin çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.