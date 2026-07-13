Olay, Burdur merkeze bağlı Kayış köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatma Duran, yaklaşık 10 gün önce tarlada çalıştığı sırada vücuduna kene tutunduğunu fark etmeden evine döndü. Akşam saatlerinde üzerindeki keneyi fark eden Duran, vakit kaybetmeden Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KKKA şüphesiyle Antalya'ya sevk edildi

Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatma Duran, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tetkik ve incelemelerde Duran'a KKKA teşhisi konuldu. Yoğun tedavi altına alınan 55 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerinden kene uyarısı

Fatma Duran'ın hayatını kaybetmesinin ardından sağlık yetkilileri, özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda çalışan vatandaşların kene konusunda dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Uzmanlar, tarla, bağ, bahçe ve ormanlık alanlardan döndükten sonra vücudun mutlaka kontrol edilmesi, kene tespit edilmesi halinde ise çıplak elle müdahale edilmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Olayla ilgili gerekli sağlık ve idari süreçlerin sürdüğü öğrenildi.