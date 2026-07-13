ALANYA-GAZİPAŞA Havalimanı'ndan aldığı turistleri Alanya'daki bir otele bırakan ve dönüş için yeni misafirlerini almak üzere bekleyen bir transfer şoförü, yaşadığı olayla sosyal medyada gündem oldu. Şoför, sıcak hava nedeniyle otel görevlilerinden yalnızca bir bardak su istediğini ancak talebinin geri çevrildiğini iddia etti.

İddiaya göre olay, Alanya'da faaliyet gösteren lüks bir otelde yaşandı. Alanya-Gazipaşa Havalimanı'ndan getirdiği turistleri otele bırakan transfer şoförü, yeni yolcularını almak için kısa süre beklediği sırada görevlilerden bir bardak su talep etti.

"Turiste serbest, bize yasak"

Transfer şoförü, su talebinin reddedildiğini ve otel alanından ayrılmasının istendiğini öne sürdü. O sırada otelden çıkan turistlerin ellerinde su ve meşrubat bulunduğunu belirten şoför, yaşadığı duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bugün Alanya-Gazipaşa Havalimanı'ndan getirdiğim müşterileri bu otele bıraktım ve yeni müşterilerimi almak için bekliyordum. Sadece bir bardak su istedim ancak bunun yasak olduğunu söyleyip beni otelden çıkarmak istediler. O sırada turistlerin ellerinde çifter çifter su ve kola vardı. Biz bu sektörün yükünü çeken insanlarız. Bir bardak suyu bile çok görmeleri gerçekten üzücü."

Sosyal medyada gündem oldu

Yaşadığı olayı belgelemek amacıyla giriş bölümünde bulunan su paketlerinin fotoğrafını paylaşan şoförün paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda transfer ve turizm çalışanı, benzer durumlarla karşılaştıklarını öne sürerek paylaşımın altına destek mesajları yazdı.

Sektör temsilcileri, havalimanı ile oteller arasında gün boyunca yüzlerce kilometre yol yapan transfer şoförlerinin de turizm zincirinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, bu tür uygulamaların çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilediğini savundu.

Otel yönetiminden açıklama bekleniyor

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran iddialarla ilgili otel yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından gözler işletmeden gelecek olası açıklamaya çevrildi.