Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) birimi, yangın tehlikesi taşıyan yaklaşık 463 bin aracı için geniş çaplı bir geri çağırma programı başlattı. Karar kapsamında, 2020 ile 2024 yılları arasında üretilen Telluride model orta boy crossover SUV araçlar mercek altına alındı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan rapora göre, araçların ön elektrikli koltuk motorunda ciddi bir güvenlik açığı tespit edildi. Sıkışan koltuk kaydırma düğmesi veya daha önceki bir geri çağırma işleminde yapılan hatalı onarımların motoru aşırı ısıtabileceği aktarıldı. Bu durumun, araç seyir halindeyken veya park konumundayken aniden alev almasına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

ARAÇ SAHİPLERİNE AÇIK ALAN UYARISI

NHTSA, söz konusu risk tamamen ortadan kaldırılana kadar Telluride sahiplerine araçlarını kapalı otoparklar yerine açık havada park etmelerini tavsiye etti. Ayrıca olası bir yangının binalara sıçramaması için araçların yapılardan uzak tutulması gerektiği vurgulandı. Sorunun çözümü için Kia bayilerinin yetkili servisler aracılığıyla ücretsiz onarım desteği sağlayacağı duyuruldu.

ONARIM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Geri çağırma işlemi kapsamında, yetkili servisler yangın riskini önlemek amacıyla araçlara yeni bir elektronik sigorta düzeneği entegre edecek. Motorun sürekli akım çekerek aşırı ısınmasını fiziksel olarak engelleyecek bu donanım sayesinde, olası yangınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Etkilenen araç sahiplerine yönelik resmi bilgilendirme sürecinin ise 13 Ağustos itibarıyla başlatılacağı bildirildi.