Malezya hükümetinin, sokak lambası bulunmayan kırsal yollarda gece sürüş güvenliğini artırmak amacıyla 2023 yılında başlattığı fotolüminesans (ışık yayan) yol çizgisi projesi, bütçe engeline takıldı. Pilot uygulamanın ardından ortaya çıkan yüksek maliyetler sebebiyle, projenin 2024 yılı sonu itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılmasından vazgeçildi.

Başkent Kuala Lumpur'un doğusunda yer alan Hulu Langat bölgesindeki 245 metrelik bir şeritte test edilen sistem, gün boyu güneş ışığını depolayarak gece karanlığında kesintisiz bir ışıltı sağlıyordu. Malezya Kamu İşleri Bakanı Alexander Nanta Linggi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu teknoloji özellikle elektriğin ulaşmadığı kırsal bölgelerde ve zorlu hava şartlarında standart reflektörlü butonlardan çok daha verimli bir ışık kaynağı sundu. Sürücülerden de gece görüş mesafesini iyileştirdiğine dair olumlu geri dönüşler alındı.

MALİYET FARKI 20 KATINA ÇIKTI

Projenin tüm otoyol ağına entegre edilmesini durduran ana faktör ise ortaya çıkan bütçe tablosu oldu. Otomotiv haber platformu Paultan'ın aktardığı verilere göre, geleneksel yol çizgi boyalarının metrekare maliyeti yaklaşık 47 Euro (51 Dolar) seviyesindeyken, fotolüminesans boyanın metrekare maliyeti 876 Euro'yu (950 Dolar) buluyor. Aradaki yaklaşık 20 katlık devasa fark, hükümeti bütçe dengelerini korumak adına projenin kapsamını daraltmaya zorladı.

BU TEKNOLOJİ NERELERDE KULLANILABİLİR?

Gelişmekte olan ülkeler için teknolojik altyapı yatırımları ile bütçe kısıtlamaları arasındaki denge sorununu yeniden gündeme getiren bu veri, yenilikçi sistemlerin kullanım alanlarına dair pratik bir çerçeve çiziyor. Uzmanlar, astronomik maliyetli fotolüminesans boyaların tüm otoyol ağından ziyade; standart aydınlatma direklerinin kurulamadığı sarp coğrafi noktalarda, tünel içlerinde ve yüksek kaza riski barındıran kör noktalarda stratejik olarak değerlendirilmesinin daha sürdürülebilir bir yol güvenliği modeli olacağını ifade ediyor.