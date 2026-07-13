ALANYA'nın Hacıkerimler ve Yeniköy mahallelerinde uzun yıllardır vatandaşların gündeminde yer alan içme suyu ve ulaşım sorunlarının çözümü için önemli bir adım atıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından mahallelerin öncelikli ihtiyaçları için çalışma başlatılması konusunda mutabakata varıldı.

Hacıkerimler Mahalle Muhtarı Mehmet Dalaklı ile Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göktaş, mahalle sakinlerinin uzun süredir çözüm beklediği altyapı sorunlarını yetkililere doğrudan iletmek amacıyla Antalya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Vekili ve ASAT yetkilileriyle görüştüler

Muhtarlar ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile makamında bir araya geldi. Görüşmede iki mahallenin yıllardır çözüm bekleyen altyapı ve ulaşım sorunları detaylı şekilde ele alındı.

Daha sonra ASAT Daire Başkanı Ümit Taban ile yetkili Mustafa Tori ile yapılan toplantıda ise özellikle içme suyu altyapısı ve yol yatırımları masaya yatırıldı. Muhtarlar, vatandaşlardan gelen talepleri ve yaşanan sıkıntıları yetkililere aktararak çözüm talebinde bulundu.

Üç önemli yatırım için söz alındı

Görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirten Hacıkerimler Mahalle Muhtarı Mehmet Dalaklı, ziyaretlerin ardından mahalle halkını sevindirecek gelişmeler yaşandığını söyledi.

Dalaklı, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yeniköy-Hacıkerimler grup yolunun yapılması,

Hacıkerimler Mahallesi'nin içme suyu hattının yenilenmesi,

Yeniköy Mahallesi'nde açılan yeni sondajın faaliyete geçirilmesi

konularında yetkililerden olumlu yanıt aldıklarını ifade etti.

Sorunların kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor

Mahalle muhtarları, yapılacak çalışmaların hem ulaşım hem de içme suyu konusunda vatandaşların yaşadığı sıkıntıları önemli ölçüde ortadan kaldıracağını belirtti. Özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacının yeni sondaj ve yenilenecek hatlarla karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Grup yolunun yenilenmesiyle birlikte ise iki mahalle arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor.

"Mahalle halkımız adına teşekkür ediyoruz"

Çalışmaların en kısa sürede başlayacağı bilgisini aldıklarını dile getiren muhtarlar, desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile ASAT yetkililerine teşekkür etti.

Hacıkerimler ve Yeniköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar da uzun süredir beklenen yatırımların hayata geçirilmesiyle birlikte yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözüme kavuşmasını umut ettiklerini belirtti.