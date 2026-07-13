MİLLİ Piyango tarafından düzenlenen 13 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Milyonlarca şans oyunu tutkununun merakla beklediği çekilişte büyük ikramiye tam 443 milyon 233 bin 380 TL olarak belirlendi.

Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar da Milli Piyango'nun resmi sistemi üzerinden ilan edildi.

İşte kazandıran numaralar

13 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar şu şekilde açıklandı:

Ana Numaralar: 13 - 20 - 34 - 44 - 57 - 65

Joker: 86

SüperStar: 4

Büyük ikramiye 443,2 milyon TL

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 443.233.380 TL olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin isabet edip etmediği ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin dağılımın Milli Piyango tarafından yayımlanacak resmi sonuçlarla netleşmesi bekleniyor.

Kuponlarınızı kontrol etmeyi unutmayın

Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulayarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

Kazanan talihlilerin ikramiyelerini belirtilen süre içerisinde Milli Piyango kurallarına uygun şekilde teslim almaları gerekiyor.