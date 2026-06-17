Sözcü'nün aktardığına göre, dünyanın önde gelen kahve zincirlerinden Starbucks, Güney Kore'deki pazarlama stratejisinde yaşanan ciddi bir iletişim krizinin ardından radikal kararlar aldı. Ülkenin yakın tarihindeki kanlı olayları çağrıştıran reklam kampanyası büyük tepki toplarken, şirket yönetimi CEO'yu görevden alarak ülke genelindeki 2 binden fazla mağazayı geçici olarak kapatma kararı verdi.

Krizi başlatan olay, 18 Mayıs tarihinde piyasaya sürülen "Tank" serisi termos ve kupalar için hazırlanan indirim kampanyası oldu. Kampanyanın başlangıç tarihi, 1980 yılında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği Gwangju Katliamı'nın yıl dönümüne denk geliyordu. Ayrıca reklamda kullanılan "Masaya küt diye vur" sloganı, 1987 yılında polis sorgusunda işkenceyle öldürülen öğrenci aktivist Park Jong-chul'un ölümüne ilişkin dönemin baskıcı emniyet yetkililerince yapılan savunmayı akıllara getirdi.

YAPAY ZEKA İTİRAFI VE YÖNETİM ZAFİYETİ

Starbucks'ın Güney Kore'deki lisans haklarına sahip olan Shinsegae Group, tepki çeken sloganın bir yapay zeka aracı yardımıyla oluşturulduğunu açıkladı. Şirket içinde yürütülen soruşturmada, üst düzey yöneticilerin e-posta ile gelen kampanya taslaklarını ve görselleri detaylı incelemeden doğrudan onayladıkları belirlendi. Bu ihmal zinciri, yönetimin krizdeki sorumluluğunu daha da belirginleştirdi.

2 BİN MAĞAZA KAPATILIYOR VE ZARAR 1.4 MİLYON DOLAR

Veri analiz şirketi IGAWorks raporlarına göre, Starbucks 22 Haziran günü saat 15.00 itibarıyla ülkedeki 2 binden fazla şubesinin faaliyetini durduracak. Yarım gün sürecek bu kapanma sırasında tüm personele modern Kore tarihi ve sosyal duyarlılık eğitimleri verilecek. Kararın şirkete maliyetinin yaklaşık 2,1 milyar won (1,4 milyon dolar) olacağı öngörülüyor.

GÜNEY KORE İÇİN BU TARİHLER NEDEN ÖNEMLİ?

1980

Gwangju olayları ve 1987 yılındaki öğrenci protestoları, Güney Kore'nin askeri diktatörlükten demokrasiye geçiş sürecindeki en hassas dönüm noktalarını oluşturuyor. Toplumsal hafızada derin travmalar bırakan bu tarihlerin ve ifadelerin ticari bir kampanyada yapay zeka dikkatsizliğiyle kullanılması, halk nezdinde büyük bir saygısızlık olarak değerlendirildiği için kriz bu denli büyüdü.

SÜREÇ YARGIYA TAŞINDI

Gelişmeler üzerine Starbucks Kore CEO'su aynı gün görevden alınırken, şirketin yönetim kurulu başkanı Chung Yong-jin ulusal televizyona çıkarak halktan üç kez eğilerek özür diledi. Starbucks'ın Seattle'daki küresel merkezi de Gwangju mağdurlarını temsil eden 18 Mayıs Vakfı'na resmi bir özür mektubu iletti. Seul polisinin, kasıt unsuru bulunmamasına rağmen gelen şikayetler doğrultusunda Başkan Chung ve eski CEO hakkında cezai soruşturma başlattığı bildirildi.