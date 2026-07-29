ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Ürdün'de konuşlu ABD güçlerine yönelik düzenlenen füze saldırısını değerlendirdi. İran'ın sorumluluğunu işaret eden Trump, Washington yönetiminin saldırıya güçlü bir askeri karşılık vermeye hazırlandığını ifade etti.

Trump, ABD ile Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilen operasyonların Irak hükümetiyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek, saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını söyledi.

"Füzeleri son anda imha ettik"

İran tarafından düzenlenen saldırının beklenmedik şekilde gerçekleştiğini dile getiren Trump, ABD güçlerinin son derece kısa bir süre içinde harekete geçtiğini ifade etti.

Trump, "Dünkü İran saldırısı sürpriz oldu ve kuvvetlerimizin İran füzelerini düşürmek için sadece birkaç dakikası vardı. Gelen füzeler hedeflerine ulaşmadan önce hava savunma sistemleri tarafından vuruldu ve operasyon başarıyla tamamlandı" dedi.

Operasyonu anbean takip etti

Saldırı sırasında yürütülen operasyonu yakından takip ettiğini belirten Trump, ABD askerlerinin koordinatları gerçek zamanlı paylaşarak hava savunma sistemlerini yönlendirdiğini ve olası can kaybının bu sayede önlendiğini söyledi.

Bölgedeki askeri birliklerin koordineli çalışmasının başarılı bir savunma operasyonu ortaya koyduğunu ifade eden Trump, ABD ordusunun olası yeni saldırılara karşı da hazırlıklı olduğunu vurguladı.

İran destekli gruplara da uyarı

Açıklamasında İran destekli silahlı gruplara da sert mesajlar veren Trump, bu yapıların bölgedeki istikrarsızlığın temel nedenlerinden biri olduğunu savundu.

İran destekli milisleri "dünyanın kanseri" olarak nitelendiren Trump, yalnızca İran'a değil, Tahran'ın desteklediği gruplara yönelik de yeni uyarılar yapmayı değerlendirdiklerini ifade etti.

Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'da zaten yüksek seyreden gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırırken, ABD'nin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.