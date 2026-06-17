Türkiye'de hayvan hakları mücadelesinin sembol isimlerinden olan, geçmişte köşe yazarlığı ve Yeşilçam'da sinema oyunculuğu da yapan "Panter Emel" lakaplı Emel Yıldız, 85 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi kamuoyuna duyuran isim oyuncu Tuna Arman oldu. Arman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hep sevinin derdin Emel Abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm" ifadelerine yer vererek Yıldız'ın kaybından duyduğu hüznü paylaştı.

CENAZESİ FATİH CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK

Tuna Arman'ın aktardığı bilgilere göre, 85 yaşında yaşamını yitiren Emel Yıldız'ın cenaze namazı 17 Haziran tarihinde kılınacak. Törenin ardından Yıldız'ın naaşı, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

40 GÜN ÖNCE KIZINI KAYBETMİŞTİ

Hayatını sokak hayvanlarının korunmasına adayan ve bu uğurda yıllarca aktif mücadele yürüten Emel Yıldız, son dönemde büyük bir aile trajedisi yaşamıştı. Ünlü ismin, vefatından sadece 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybettiği öğrenildi.