Sözcü Gazetesi'nin yayımladığı habere göre, Karadağ hükümeti Avrupa Birliği katılım müzakereleri çerçevesinde Türkiye vatandaşlarına vize zorunluluğu getirme kararı aldı. Birlik mevzuatıyla uyum sağlamak amacıyla atılan bu adım, Kasım 2026 tarihinde tam olarak yürürlüğe girecek. Kararın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, daha önce Romanya ve Hırvatistan'ın yaptığı gibi bir AB aday ülkesi daha Türkiye'ye yönelik vize muafiyetini sonlandırmış olacak.

KARADAĞ'IN KARARI KİMLERİ ETKİLİYOR?

Söz konusu vize politikası değişikliği, AB'nin ortak vize rejimi kuralları gereği üçüncü ülkelere yönelik uygulanıyor. Karadağ'ın aldığı bu yeni vize kararı sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda Çin ve Rusya vatandaşlarını da kapsıyor.

AVRUPA'DA VİZESİZ KALAN 10 ÜLKE

Karadağ'ın muafiyeti kaldırmasının ardından Türk vatandaşlarının Avrupa kıtasında pasaport veya yeni tip T.C. kimlik kartıyla seyahat edebileceği sadece 10 ülke kaldı. Kimlik kartıyla geçiş yapılabilen ülkeler Sırbistan, Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan olarak sıralanıyor. Sadece pasaportla vizesiz girilebilen ülkeler ise Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Belarus (Beyaz Rusya) olarak güncellendi.

AB VİZE SERBESTİSİ NEDEN TIKANDI?

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2013 yılında başlatılan vize serbestisi diyaloğunda beklenen sonuç alınamadı. Süreç için belirlenen toplam 72 kriterden 6'sının henüz karşılanmamış olması, muafiyetin sağlanmasının önündeki temel gerekçe olarak gösteriliyor. Mevcut Schengen ortak vize politikasının temelleri ise birliğin kurucu üyeleri Almanya ve Fransa tarafından 1980 yılında atılmıştı.

DÜNYA GENELİNDE VİZE DURUMU NASIL?

Avrupa dışındaki kıtalarda Türk vatandaşlarına yönelik farklı vize rejimleri uygulanmaya devam ediyor. Asya kıtasında Japonya, Güney Kore, Tayland ve Endonezya vizesiz seyahat imkanı tanıyor. Özellikle Japonya'ya giden Türk turist sayısının Nisan 2026'da 13 bin seviyesini aştığı görülüyor. Komşu ülke Irak ise sadece 15-50 yaş aralığındaki vatandaşlara vize uyguluyor.

Güney Amerika bölgesindeki 13 ülkeden 10'una vizesiz giriş yapılabiliyor. Buna karşın yüksek uçuş maliyetleri sebebiyle bu kıtaya seyahat edenlerin oranı, toplam yurt dışı çıkışlarının yalnızca yüzde 2'si seviyesinde kalıyor. Kuzey Amerika'da ABD ve Kanada kesin vize şartı ararken, Meksika ülkeye e-vize ile giriş imkanı sağlıyor. Afrika kıtasındaki ülkelerin ise yarısından fazlası Türk vatandaşlarından vize talep etmeyi sürdürüyor.