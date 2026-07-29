İsviçre gıda güvenliği makamları tarafından yapılan son denetimlerde, Türkiye'den ithal edilen iki Kızılay maden suyu ürünü hakkında toplatma kararı alındı. Yetkililerin yayımladığı resmi rapora göre, söz konusu ürünlerde ülkenin gıda mevzuatının izin verdiği sınırların üzerinde bor maddesi tespit edildi.

TÜKETİCİLERE İADE ÇAĞRISI

Laboratuvar incelemeleri sonucunda yüksek bor oranının uzun vadede sağlık riskleri oluşturabileceği değerlendirildi. İsviçreli yetkililer, bu ürünleri satın alan tüketicilerin tüketimi derhal bırakması ve ürünleri satın aldıkları noktalara iade etmeleri gerektiğini bildirdi. Kararın sadece inceleme kapsamındaki spesifik parti numaralarına sahip ürünleri kapsadığı aktarıldı.

MEVZUAT FARKLILIKLARI VE GEÇMİŞ ÖRNEKLER

Maden sularında doğal olarak bulunan bor minerali için belirlenen yasal sınırlar, ülkelerin gıda mevzuatlarına göre değişiklik gösteriyor. İsviçre'nin katı standartları nedeniyle daha önce Türkiye'den ihraç edilen Beypazarı ve Sırma markalarına ait bazı maden suyu serileri için de benzer toplatma kararları uygulanmıştı.

TÜRKİYE PAZARINDAKİ DURUM

İsviçre'de alınan geri çağırma kararı, yalnızca bu ülkenin pazarında satışa sunulan ve denetime tabi tutulan ürünler için geçerlilik taşıyor. Farklı parti numaralarına sahip veya Türkiye dahil diğer ülkelerde satılan Kızılay ürünlerine yönelik mevcut bir kısıtlama bulunmuyor. Süreçle ilgili Kızılay yönetiminden resmi bir değerlendirme yapılması bekleniyor.