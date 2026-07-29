Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, İspanya'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden Barselona'da kamusal alan düzenlemeleri kapsamında turistlere yönelik sıkı kılık kıyafet kuralları uygulanıyor. Kent merkezinde, plaj ve yüzme havuzu gibi belirlenmiş alanların dışında yalnızca mayo ile veya üstsüz dolaşan kişilere 140 ila 340 dolar arasında para cezası kesiliyor.

Yürürlükte olan yerel mevzuat uyarınca, sahil şeridine doğrudan bağlantısı olmayan cadde ve sokaklarda plaj kıyafetleriyle bulunmak yasak ihlali sayılıyor. Yetkililer, kuralı ihlal eden kişileri doğrudan cezalandırmak yerine öncelikle uyarıyor. Uyarıyı dikkate almayan ve uygun günlük kıyafet giymemekte direnen kişiler hakkında idari işlem başlatılarak belirlenen para cezası tatbik ediliyor.

UYGULAMANIN İSTİSNALARI NELER?

Şehirdeki düzenleme her durumu kapsamıyor. Açık havada aktif olarak spor ve egzersiz yapan kişilerin üstsüz olması yasak dahilinde değerlendirilmiyor. Uzmanlar, tatilcilerin plajdan ayrılmadan hemen önce tişört, şort, etek veya elbise gibi günlük kıyafetlerini giymelerinin, olası idari yaptırımların önüne geçmek için en güvenli yöntem olduğunu belirtiyor.

AVRUPA'DA TURİZM KURALLARI NEDEN SIKILAŞIYOR?

Barselona gibi yoğun ziyaretçi alan Avrupa kentleri, son yıllarda artan turist yoğunluğunun şehir yaşamına etkilerini dengelemek amacıyla benzer adımlar atıyor. Kent estetiğini ve günlük yaşam standartlarını korumayı hedefleyen bu tür yerel kurallar, yurt dışı tatili planlayan seyahatseverler için seyahat öncesi araştırılması gereken önemli pratik detaylar arasında yer alıyor.