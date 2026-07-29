Alman otomotiv devi BMW, azalan küresel talep ve artan pazar baskıları sebebiyle Almanya'daki merkezlerinde geniş çaplı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket, üretim bantlarında çalışan fabrika işçilerini hariç tutarak sadece araştırma-geliştirme, planlama ve diğer kurumsal birimlerdeki personeli kapsayan gönüllü işten ayrılma programını devreye soktu.

Elde edilen bilgilere göre, BMW Üretimden Sorumlu CEO'su Milan Nedeljkovic ve işçi konseyi temsilcileri, Almanya'da düzenlenen genel katılımlı bir toplantıda kararın gerekçelerini personelle paylaştı. Ekim ayında başlaması öngörülen ayrılık programının 2027 yılına kadar kademeli olarak devam edeceği aktarıldı. Bir BMW sözcüsü de işçi konseyiyle yeniden yapılanma kapsamında varılan anlaşmayı doğruladı ancak sürecin detaylarına ilişkin henüz ek bir açıklama yapmadı.

YÖNETİM KADEMESİ DE KÜÇÜLÜYOR

Yeniden yapılanma dalgasının sadece alt ve orta kademe kurumsal çalışanlarla sınırlı kalmayacağı, önümüzdeki aylarda yönetim katında da ciddi bir daralmaya gidileceği ifade edildi. Geçen yılın son verilerine göre Almanya'da 87 bin 436 personel istihdam eden şirketin, küresel iş gücünün yarısından fazlası bu ülkede bulunuyor. Bu durum, alınacak küçülme kararlarının şirketin genel yapısını doğrudan etkilemesine yol açıyor.

KÜRESEL OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE NELER DEĞİŞİYOR?

Mayıs ayında göreve başlayan yeni yönetimin karşılaştığı zorlu tablo, geleneksel otomotiv üreticilerinin küresel pazarda yaşadığı dönüşüm krizini özetliyor. Markanın en büyük pazarı konumundaki Çin'de talebin sert şekilde zayıflaması, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomiye yansımaları ve ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin yarattığı maliyet baskısı, dev firmaları operasyonel giderleri acil olarak kısmaya zorluyor. Artan jeopolitik riskler ve belirsizlikler ışığında sektördeki tasarruf tedbirlerinin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.