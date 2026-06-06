SpaceX'in 12 Haziran'da Nasdaq borsasında işleme başlaması beklenen halka arzı, dünya ekonomi tarihinde yeni bir dönüm noktası yaratmaya hazırlanıyor. Yahoo Finance haberine göre, girişimci Elon Musk şirketinin halka açılmasıyla birlikte serveti 1 trilyon dolara ulaşan ilk insan unvanını alabilir.

Şirket, halka arz sürecinde 555,6 milyon adet hisseyi 135 dolar fiyat üzerinden satışa sunmayı planlıyor. Bu devasa işlem sonucunda piyasadan 75 milyar dolar kaynak toplanması hedefleniyor. Belirlenen hisse fiyatı üzerinden değerlendirme yapıldığında, Musk'ın SpaceX'teki yaklaşık yüzde 42 oranındaki payının kâğıt üzerindeki değeri 866,5 milyar dolara ulaşıyor.

TESLA VE SPACEX HİSSELERİ SERVETİ KATLIYOR

Ünlü milyarderin servetindeki diğer ana dayanağı ise elektrikli araç devi Tesla oluşturuyor. Resmi kayıtlara göre Musk'ın elinde yaklaşık 717 milyon adet Tesla hissesi bulunuyor. Hisselerin 420 dolar bandındaki güncel fiyatıyla bu payın toplam değeri 301 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

İki şirketteki toplam varlıklar kâğıt üzerinde 1,17 trilyon dolara işaret etse de, kilitlenme süreleri ve satış kısıtlamaları nedeniyle net servet hesaplamaları farklılık gösteriyor. Ayrıca çift sınıflı hisse yapısı, Musk'a yüzde 82 oranında oy hakkı tanıyarak şirketteki mutlak kontrolünü güvence altına alıyor.

1 TRİLYON DOLAR BARAJI NASIL AŞILACAK?

Bloomberg Milyarderler Endeksi, söz konusu kısıtlamaları baz alarak Musk'ın mevcut net servetini 988 milyar dolar seviyesinde tutuyor. Finans analistlerinin değerlendirmelerine göre, "SPCX" koduyla işlem görecek hisselerin 12 Haziran'daki ilk işlem gününde 135 dolarlık halka arz fiyatının üzerine çıkması halinde, aradaki ufak fark kapanacak ve Musk resmi olarak ilk trilyoner statüsüne erişecek.

Şirketin gelir modeli büyük ölçüde uydu internet ağı Starlink'e dayanıyor. Dünya çapında milyonlarca abonesi bulunan sistem şirketin büyümesini desteklese de, yeni nesil Starship roket projesi ile xAI bağlantılı Colossus ve Colossus II veri merkezlerine yapılan dev yatırımlar SpaceX'in yıllık bazda zarar etmesine neden oluyor. Halka arzda nihai fiyatlandırmanın 11 Haziran gecesi kesinleşmesi bekleniyor.