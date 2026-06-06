ABD'li aktör Jon Cryer, 2003 ile 2015 yılları arasında yayınlanan dünyaca ünlü komedi dizisi Two and a Half Men'den elde ettiği gelirleri paylaşmaya devam ediyor. Page Six'e konuşan 61 yaşındaki oyuncu, dizinin final yapmasının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen projeden düzenli olarak telif ücreti aldığını açıkladı. Bu sayede her ay kira ödeme endişesinden kurtulduğunu belirten Cryer, elde ettiği finansal güvencenin kariyerinde daha seçici olmasını sağladığını vurguladı.

Zengin bir aileden gelmediğini hatırlatan aktör, bu durumu hayatını değiştiren büyük bir şans olarak nitelendirdi. Cryer, telif gelirlerinin astronomik seviyelerde olmasa da rahat bir yaşam sürmesi için fazlasıyla yeterli olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu şu sıralar Broadway dışında sahnelenen "The 25th Annual Putnam County Spelling Bee" adlı tiyatro oyununda rol alıyor.

CHARLİE SHEEN İLE ÜCRET FARKI

Dizinin yayınlandığı dönemdeki maaş dengesizlikleri de yeniden gündeme geldi. Cryer, geçen yıl yayınlanan "a.k.a Charlie Sheen" isimli belgeselde, eski rol arkadaşı Charlie Sheen'in çalkantılı özel hayatının pazarlık gücünü artırdığını ve televizyon tarihinin en yüksek ücretlerinden birini aldığını aktarmıştı. Belgeseldeki verilere göre Sheen, diziden bölüm başına yaklaşık 2 milyon dolar kazanıyordu.

Sheen'in kadrodan çıkarılıp yerine Ashton Kutcher'ın gelmesinin ardından Cryer'ın bölüm başı ücreti 620 bin dolara yükseldi. Ünlü oyuncu, aralarındaki bu devasa gelir farkının kendisini hiçbir zaman rahatsız etmediğini belirtti. Dizinin diğer başrolü olan çocuk oyuncu Angus T. Jones ise yıllar önce oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir hayat kurmayı tercih etmişti.

ABD TELEVİZYONLARINDA TELİF SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Jon Cryer'ın yıllar sonra bile düzenli gelir elde etmesi, Amerikan televizyon endüstrisindeki telif ve sendikasyon sisteminin gücünü gösteriyor. Başarılı yapımların oyuncuları, başlangıç sözleşmelerine ekledikleri kâr payı maddeleri sayesinde, dizinin küresel çapta diğer kanallara satılmasından ve dijital platformlarda yayınlanmasından ömür boyu pay alabiliyor. Two and a Half Men gibi uzun soluklu ve uluslararası başarıya ulaşmış diziler, tekrarları en çok izlenen yapımlar arasında yer aldığı için oyuncularına sürekli gelir sağlamaya devam ediyor.