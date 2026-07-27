ABD'nin Florida ve Georgia eyaletlerinde 136 Popeyes restoranını işleten Sailormen Inc., iflas sürecinin son aşamasında elinde kalan şubelerin devrini tamamladı. Florida Güney Bölgesi İflas Mahkemesi, Orlando bölgesindeki son 23 restoranın SBH Foods PLK LLC'ye 2,67 milyon dolar bedelle satılmasına onay verdi.

Söz konusu restoranlar için ilk aşamada RFI Ventures LLC ile anlaşmaya varılmıştı. Ancak belirlenen süre zarfında işlemlerin tamamlanamaması üzerine satış iptal edilerek şubeler yeniden piyasaya sürüldü ve nihai alıcı SBH Foods PLK LLC oldu. Şirket, haziran ayında da 97 restoranın devrini gerçekleştirmişti. Bu satışların 50'si Pulse Restaurant Group LLC'ye, 16'sı Popeyes Louisiana Kitchen Inc.'e, 5'i SBH Foods PLK LLC'ye ve 3'ü 61 Biscuits LLC'ye yapılmıştı.

The Street'te yer alan habere göre, yeni bir alıcı bulunamayan 39 Popeyes restoranı ise kalıcı olarak kapatıldı. Mahkeme kayıtları, zarar eden bu şubelerin faaliyetine son verilmesiyle yıllık 1 milyon doların üzerinde maliyet tasarrufu sağlandığını bildirdi.

2 BİN 900 KİŞİ İSTİHDAM EDİYORDU

Ticari hayatına 1987 yılında sadece 10 restoranla başlayan Sailormen Inc., zamanla büyüyerek 136 şubeye ve yaklaşık 2 bin 900 çalışana ulaşmıştı. Kredi borçlarındaki temerrütler, peş peşe gelen davalar ve başarısız satış girişimleri sonucunda şirket, 2026 yılının ocak ayında ABD İflas Kanunu'nun Chapter 11 maddesi uyarınca iflas koruma talebinde bulunmuştu. Kademeli satış stratejisi, şirketin mali yapısını yeniden düzenleme planının bir parçası olarak uygulandı.

FRANCHİSE İFLASI ANA MARKAYI ETKİLER Mİ?

Yaşanan bu gelişme, uluslararası fast food zincirlerinin franchise yapısındaki risk dağılımını da gözler önüne seriyor. İflas süreci yalnızca bağımsız bir işletmeci olan Sailormen Inc. şirketini kapsıyor. Popeyes Louisiana Kitchen markası ise küresel çaptaki faaliyetlerine ve diğer franchise operasyonlarına normal şekilde devam ediyor. Tüketiciler açısından ana markanın pazardaki varlığında bir değişiklik yaşanmıyor.