Antalya Serik’te siyaset hareketlendi: Başkan Kumbul ve 8 meclis üyesi partiden ayrıldı, gözler yarınki gelişmelere çevrildi

Antalya’nın Serik ilçesinde siyasi dengeleri değiştirecek gelişme yaşandı. Serik Belediye Başkanı Dr. Kadir Kumbul’un, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiği öğrenildi. İstifanın ardından belediye meclisinde de tablo değişmeye başladı.

SİYASİ GERİLİM İSTİFAYLA SONUÇLANDI

Edinilen bilgilere göre, son günlerde parti içinde yaşanan görüş ayrılıkları ve eleştiriler, Kadir Kumbul’un istifa kararı almasına neden oldu. Özellikle geçtiğimiz günlerde AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ile birlikte Ankara’ya giderek çeşitli bakanlarla görüşmesi, parti içinde tartışma yaratmıştı.

8 MECLİS ÜYESİ DE AYRILDI

Başkan Kumbul’un yanı sıra 8 CHP’li belediye meclis üyesinin de partiden istifa ettiği bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte Serik Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğun el değiştirdiği ifade ediliyor.

Yeni tabloda CHP’nin meclisteki üye sayısının 13’e düştüğü belirtiliyor.

AK PARTİ’YE KATILIM İDDİASI

Kulislerde konuşulanlara göre, Başkan Kumbul ve istifa eden meclis üyelerinin yarın düzenlenecek bir törenle AK Parti’ye katılması bekleniyor. Ancak bu iddia henüz resmi olarak doğrulanmış değil.