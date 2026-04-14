UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final yolunu açacak kritik mücadelede Liverpool, sahasında Paris Saint-Germain’i konuk ediyor. İlk maçta alınan 2-0’lık PSG üstünlüğü, rövanşı daha da önemli hale getirirken, İngiltere’deki karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
Liverpool - PSG rövanş mücadelesi:
- Tarih: 14 Nisan 2026 Salı
- Saat: 22.00
- Stadyum: Anfield (Liverpool)
- Hakem: Maurizio Mariani
MAÇ HANGİ KANALDA?
Dev karşılaşma Türkiye’de tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcıların Tabii Spor premium aboneliği bulunması gerekiyor.
TUR SENARYOSU NASIL?
İlk maçta sahasında 2-0 kazanan PSG, İngiltere deplasmanında avantajlı taraf olarak sahaya çıkacak. Liverpool’un turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.
MUHTEMEL 11’LER
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé