Fığla Mahallesi’nde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi

Alanya’da uzun süredir aranan bir hükümlü daha yakalandı. Hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (49), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı adreste gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORDU

Edinilen bilgilere göre şahsın; kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi farklı suçlardan kaydı bulunuyordu. Bu suçlar nedeniyle toplamda 19 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşmişti.

FİĞLA MAHALLESİ’NDE YAKALANDI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı infaz ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında firarinin izini Fığla Mahallesi’nde buldu. Düzenlenen operasyonla şahıs gözaltına alındı.

Aslında bu tür operasyonlar son dönemde sıklaştı. Sokakta gezerken kimse fark etmiyor ama aranan kişiler bir şekilde yakalanıyor. Sessiz yürüyen işler gibi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alanya’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.