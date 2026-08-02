YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'nın batısındaki Psatha bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında korku dolu anlar yaşandı. Alevlerle mücadele eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpışırken, olay bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Psatha'da etkili olan orman yangınını kontrol altına almak için havadan yürütülen söndürme çalışmaları sırasında iki helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından bölgedeki ekipler alarma geçirilirken, ilk müdahale için arama kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yetkililer, helikopterlerde bulunan personelin durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtirken, kazanın nedenine ilişkin resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayın ardından hava operasyonları geçici olarak durdurulurken, yangına karadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Son dönemde yüksek sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarların etkisiyle sık sık orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da, yangın söndürme ekipleri yoğun mesai harcamayı sürdürüyor. Yetkililer, hem yangının kontrol altına alınması hem de helikopter kazasının tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.