Olay, saat 17.30 sıralarında Çatalca ilçesine bağlı Bahşayiş Mahallesi'nde bulunan Hazarfen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağıyla eğitim uçuşu gerçekleştiren pilotaj son sınıf öğrencisi Baran B., iniş sırasında sert temas yaptı. Sert iniş nedeniyle uçağın kuyruk kısmı piste sürttü ve uçak hasar aldı.

Kazayı gören havalimanı görevlileri ve çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci pilot Baran B., tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, genç pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ve hafif yaralandığını bildirdi.

Yaşanan olayın ardından eğitim uçağında maddi hasar meydana gelirken, havalimanında gerekli güvenlik önlemleri alındı. Kazanın ardından teknik ekipler uçakta inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik değerlendirme sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Valilikten açıklama

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.08.2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca İlçesi Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza-kırıma uğramıştır. Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."

Kazanın ardından havacılık otoriteleri tarafından olay yerinde teknik inceleme başlatılırken, uçağın uçuş kayıtları ile eğitim sürecine ilişkin bilgiler de değerlendirilecek. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazanın meydana geliş nedenine ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanacağını bildirdi.