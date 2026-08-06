Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir hayvan yemi fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, üretim sırasında hayvan yemi makinesine yem torbası yükleyen Suriye uyruklu işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden işçi, çalışır durumdaki makineye kapılarak vücudunun yarısını makineye sıkıştırdı.

Kazayı gören çalışma arkadaşları büyük panik yaşarken, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, işçiyi sıkıştığı makineden kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Makinenin güvenli şekilde durdurulmasının ardından ekipler, özel ekipman kullanarak ağır yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Doktorların yoğun bakımda tedavisini sürdürdüğü işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın ardından polis ekipleri fabrikada inceleme başlatırken, iş kazasının meydana geliş nedeni ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yeterli olup olmadığı araştırılıyor. Olay yerinde delil toplayan ekiplerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda soruşturmanın sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, özellikle sanayi tesislerinde çalışan işçilerin iş güvenliği kurallarına uygun şekilde çalışmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, makine başında gerekli koruyucu ekipmanların kullanılması ve güvenlik prosedürlerine eksiksiz uyulmasının benzer kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari inceleme devam ediyor.