Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Uludağ yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ederken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Bağlı Mahallesi'nde, Uludağ Yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlık alana hızla yayıldı. Yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından da görülürken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.