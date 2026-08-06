Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 24 yaşındaki Muhammed Çiçek, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Genç adamın cansız bedeni, ekiplerin saatler süren arama çalışmasının ardından sudan çıkarıldı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesine bağlı kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan Muhammed Çiçek, serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi. Bir süre yüzdükten sonra kuvvetli akıntıya kapılan Çiçek, arkadaşlarının gözleri önünde suda kayboldu.

Panik yaşayan arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ile itfaiyenin su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sulama kanalında kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Dalgıç ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Muhammed Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan genç için sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Muhammed Çiçek'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Yaşanan acı olay, Çiçek'in yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri fenalaşan yakınlara müdahalede bulundu.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla sulama kanalları, baraj gölleri ve göletlere girilmemesi konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Güçlü akıntı, ani su seviyesi değişiklikleri ve dip yapısındaki tehlikeler nedeniyle sulama kanallarının yüzmek için uygun olmadığı belirtilirken, her yıl benzer olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.