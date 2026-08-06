UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Thun ile Vikingur Reykjavik, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla takip ettiği mücadele, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

THUN - VIKINGUR REYKJAVIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Thun ile Vikingur Reykjavik arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu karşılaşması, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 21.00'de (TSİ) oynanacak.

THUN - VIKINGUR REYKJAVIK MAÇI HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, Türkiye'de TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarının Türkiye yayın hakları Tabii'de bulunuyor. Türk takımlarının yer almadığı bu mücadele de platform üzerinden izlenebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURUNDA KRİTİK RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak bu karşılaşma, iki takım açısından da tur mücadelesinin önemli aşamalarından biri olacak. Futbolseverler, Avrupa kupalarındaki eleme heyecanını 6 Ağustos akşamı takip edebilecek.

MAÇI NEREDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ?

Thun - Vikingur Reykjavik mücadelesini Türkiye'de canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.