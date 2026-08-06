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Futbolseverler, 6 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak Hradec Kralove - Beşiktaş maçını TV100’den şifresiz, S Sport Plus üzerinden ise üyelikle canlı takip edebilecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda mücadele eden Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında tur hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi yoluna devam etmek için bu eşleşmeden istediği sonuçla ayrılmayı amaçlıyor.

Karşılaşma TV100 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus üzerinden üyelikle izlenebilecek.

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu karşılaşması saat 20.00’de başlayacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı.

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