Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Hradec Kralove karşısına çıkıyor. Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki yolculuğu açısından önem taşıyan mücadele, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.
HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Hradec Kralove ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu karşılaşması saat 20.00’de başlayacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı.
HRADEC KRALOVE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TV100 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus üzerinden üyelikle izlenebilecek.
BEŞİKTAŞ’IN HEDEFİ TUR AVANTAJI
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda mücadele eden Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında tur hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi yoluna devam etmek için bu eşleşmeden istediği sonuçla ayrılmayı amaçlıyor.
Futbolseverler, 6 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak Hradec Kralove - Beşiktaş maçını TV100’den şifresiz, S Sport Plus üzerinden ise üyelikle canlı takip edebilecek.