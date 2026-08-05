ALANYA Balıkçılar Kooperatifi'nde düzenlenen basın toplantısında, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Kooperatif Başkanı Kerim Balıktay, barınağın düzen ve tertibi için protokol imzaladı. Buna göre, Balıkçı Barınağı'nda uzun yıllardır devam eden idari belirsizliklerin giderilmesi ve barınakta düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılmasının adımı atıldı. Süreç, Antalya Valiliği'nin gezi teknelerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 2026/5 sayılı genelgesi ve 2 Ocak 2018 tarihli Alanya Belediye Meclisi Kararı ile yürütülecek.

GEÇMİŞİN İHMALLERİ ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Geçmiş dönemlerde uygulanması gereken Belediye Meclis kararlarının hayata geçirilmemesi nedeniyle Balıkçı Barınağı'na mevzuata aykırı şekilde teknelerin giriş yaptığı, bunun sonucunda barınak kapasitesinin aşıldığı ve pek çok teknenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Kontrol ve denetim eksikliği nedeniyle bölgede zaman zaman kamu düzenini bozan olayların yaşandığı, bu durumun esnafı ve Alanya'nın turizm kimliğini olumsuz etkilediği ifade edildi.

BELEDİYE VE KOOPERATİF'DEN ORTAK HAREKET

Geçtiğimiz yıl Balıkçı Barınağı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile olan işletme sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alanya Belediyesi, görüşmeler sonucunda barınağın deniz haricinde kalan alanlarında gerekli düzenleme, bakım, denetim ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek üzere Balıkçılar Kooperatifi ile mutabakata vardı. Böylece Alanya Belediyesi, barınağın daha düzenli, güvenli ve sağlıklı işletilmesi için Kooperatifle ortak hareket edecek.

31 EKİM SON TARİH

Başlatılan uygulama kapsamında Alanya'da turistik taşımacılık yapan tüm tekneler, mevzuat gereği Alanya Belediyesi'nden işletme ruhsatı almakla yükümlü olacak. Mevcut ruhsatı bulunan teknelerin ruhsatları arşiv düzeni amacıyla herhangi bir ücret alınmaksızın yeniden düzenlenecek. Öte yandan ruhsat başvurularında teknelerin, 2018 tarihli Belediye Meclisi Kararı öncesinde uygulanan 30 metre/10 metre kuralının denetlenebilmesi için denize elverişlilik belgelerini ibraz etmeleri gerekecek.

Ruhsat sahibi ile fiili tekne sahibi arasında uyumsuzluk bulunan durumlarda ise ruhsatların 31 Ekim 2026 tarihine kadar veraset hükümlerine uygun hale getirilmesi istenecek. Bu süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlamayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işlem uygulanacak. Belediye tarafından yürütülecek ruhsatlandırma işlemlerinin 31 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanması hedeflenirken, belediyeden kaynaklanmayan nedenlerle ruhsat almayan, başvuru yapmayan veya işlemlerini tamamlamayan teknelerin 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren ticari faaliyette bulunmalarına izin verilmeyecek.

HEDEF: GÜVENLİ, DÜZENLİ VE ÖRNEK İSKELE

Başlatılan çalışma kapsamında Balıkçı Barınağı ve İskele bölgesinde kamu düzenini bozan kavga, hanutçuluk, fuhuş ve benzeri yasa dışı faaliyetlerle mücadele konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli idari tedbirlerin de kararlılıkla uygulanacağı bildirildi. Alanya Belediyesi ile Alanya Balıkçılar Kooperatifi, yürütülecek çalışmalarla kurallara uyan esnafın hakkını korumayı ve İskele bölgesini Alanya'nın turizm kimliğine yakışır, güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

BALIKÇI BARINAĞI GEZİ TEKNELERİ RUHSATLANDIRMA EYLEM PLANI

•⁠ ⁠Ruhsat zorunluluğu: 2 Ocak 2018 tarihli Alanya Belediye Meclisi kararı ve Antalya Valiliği'nin gezi teknelerinin çalışma usul ve esaslarıyla ilgili 2026/5 sayılı genelgesi gereği, Alanya'da turistik taşımacılık yapan tüm tekneler Alanya Belediyesi'nden işletme ruhsatı almak zorundadır.

•⁠ ⁠Ücretsiz yeniden düzenleme: Ruhsatı tam ve eksiksiz olan tüm teknelerin ruhsatı arşiv amacıyla yeniden düzenlenecek, bunun için ücret talep edilmeyecektir.

•⁠ ⁠Denize elverişlilik belgesi: Tüm tekneler ruhsat talebinde, 2018 meclis kararından önceki 30 mt/10 mt Kuralı'nın denetlenmesi amacıyla denize elverişlilik belgesini sunmakla yükümlüdür.

•⁠ ⁠Veraset uyumu: Şahıslara ait ruhsatlarda fiili tekne sahipliği ile ruhsat sahipliği arasında uyuşmazlık varsa, ruhsatlar 31 Ekim 2026 tarihine kadar verasete uygun hale getirilecektir. Aksi takdirde ruhsat iptaline gidilecektir.

•⁠ ⁠Tamamlanma tarihi: Tüm ruhsat işlemleri Belediye tarafından 31 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanacaktır. Belediyeden kaynaklanmayan bir sebeple ruhsatını almayan/alamayan/müracaat etmeyen teknelerin 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren ticari faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir.

•⁠ ⁠Dayanak: Ruhsatlandırma işlemleri, 2018 tarihli Alanya Belediye Meclis kararı ve Antalya Valiliği'nin gezi tekneleri çalışma usul ve esaslarıyla ilgili 2026/5 sayılı genelgesine göre yapılacaktır.

‘DENİZİMİZİN MAHVEDİLMESİNE GÖZ YUMAMAYIZ’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Belli bir kesim para kazanacak diye Hatay'dan başlayıp Kemer'in ötesine kadar uzanan Akdeniz kıyılarındaki denizimizin mahvedilmesine göz yumamayız. Bu işletmeler disiplin altına alınır ve kurallara uygun şekilde çalışmaları sağlanırsa bu kirlilik önlenebilir.

‘BEN ARTIK BALIK YEMEYE KORKUYORUM’

Ben artık balık yemeye korkuyorum. Sizler de muhtemelen korkuyorsunuz. Çünkü o balıkların içinden mikroplastik parçacıkları çıkıyor. Bunun sebebi de üniversiteler tarafından bilimsel olarak ortaya konuldu. Geçtiğimiz haftalarda Antalya Valimizden randevu istemiştik. Dün kendisine konuyu açtım ve bununla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğimi söyledim. Sayın Valimiz, 'İyi olur başkanım. Vatandaşlarımız da devlet erkânıyla birlikte bu konuyu öğrensin, hep birlikte önlem alalım.” dedi.

‘ALANYA'NIN MARKALAŞTIĞINI GÖRMEK İSTİYORUM’

Nisan ayından itibaren Alanya'dan ben sorumluyum. Önümüzdeki 7-8 yılın sonunda Alanya'nın markalaşmaya başlamış bir kent olduğunu görmek istiyorum. Bu yolda önemli mesafe katettiğimizi artık görmeye başladığımızı düşünüyorum. Çünkü internet arama motorlarında Alanya'nın aranma ve araştırılma oranlarında artık ikinci sıralara yükseldik. Bu tamamen somut bir veridir ve manipüle edilmesi kolay değildir. Elbette sponsorlu içerikler olabilir ama bunların sponsorlu olduğu da bellidir. Artık yavaş yavaş görünür hale geliyoruz. Plaj sporları tesislerimizde Dünya Voleybol Federasyonu'nun 30 hakemi, kendi imkânlarıyla gelerek eğitim programına başladı. Dünya Voleybol Federasyonu, mükemmeliyet ödülü verdiği tesislerde hakem eğitimini gerçekleştiriyor. Bu bile ateşin yavaş yavaş yanmaya başladığını gösteriyor. İnşallah benimle ya da benden sonra gelecek arkadaşlarla birlikte 7-8 yılın sonunda Alanya'yı 'last minute' destinasyonu olmaktan kurtarmayı başaracağız.

‘HANUTÇULUĞA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Bunun için yapmamız gereken önemli işlerden biri de Alanya'nın göz bebeği olan İskele Meydanı, Balıkçı Barınağı ve gezi tekneleri bölgesidir. İskeleyle ilgili 2018 yılında alınan belediye meclisi kararları zaman içerisinde uygulanmamaya başlanmış. Saha denetimleri aksatılmış. Zabıta ekiplerimiz imkânları ölçüsünde müdahale etmeye çalışmış ancak süreç içerisinde denetimler zayıflayınca barınak tekneler tarafından keyfi şekilde kullanılmaya başlanmış. 2018 yılında alınan kararlarda teknelerin en ve boy ölçülerinden ruhsat şartlarına, kooperatiflerin yükümlülüklerinden kullanım esaslarına kadar birçok düzenleme bulunuyordu. Bu kararlar meclis kararıyla yürürlüğe girmişti. İlk dönemlerde başarılı şekilde uygulandı ve bildiğim kadarıyla ciddi bir sorun yaşanmadı. Ancak uygulama zayıflayınca sorunlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Önceki gün meclisten geçirdiğimiz kararın ardından burada iki kişinin kavga etmesi üzerine hemen harekete geçtik ve gerekli mühürleme işlemlerini gerçekleştirdik. Bugün imzaladığımız sözleşmeyle birlikte sahadaki denetim, çalışma düzeni, teknelerin hijyen kontrolleri ve iskele düzeni belediyemizin sorumluluğunda olacak. Barlar Sokağı'nda uyguladığımız gibi, Alanya'da disiplinsizliğe neden olacak hanutçuluğa kesinlikle izin vermeyeceğiz. Israr eden olursa yasaların bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız.

‘TEKNELERİN TAMAMI RUHSATLANDIRILACAK’

Teknelerimizin tamamı ekim ayı sonuna kadar ruhsatlandırılmış olacak. 2024 yılında Balıkçılar Kooperatifi'nin bakanlıkla yaptığı sözleşme sona erdi. O dönemde ben de bakanlık nezdinde girişimlerde bulunarak bu ihaleye girmek istedim. O zaman da söyledim; belediye olarak buradan herhangi bir ticari kazanç beklentimiz yok. Burayı bize verin dedim. Ancak mevcut mevzuat buna izin vermedi. Kanun gereği bu barınağın bir balıkçılar kooperatifi tarafından işletilmesi gerekiyordu. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Balıkçılar Kooperatifi ile hizmet sözleşmesi imzaladık.

‘ALANYA'NIN GÖZ BEBEĞİNDE DÜZENSİZLİK İSTEMİYORUZ’

Deniz kısmı hariç olmak üzere, tekne halatını bağladığı andan itibaren artık kara düzenine girmiş sayılıyor ve belediyenin denetim yetkisi kapsamına giriyor. Dolayısıyla bundan sonra tüm tekne sahipleriyle iş birliği içinde çalışacağız. Alanya'nın göz bebeği olan bu bölgede artık düzensizlik istemiyoruz. Belediyemizin bu konudaki tavrı son derece net ve kararlı olacaktır.

‘TEKNELERİN RUHSATSIZ ÇALIŞMASINA GÖZ YUMAMAYIZ’

İhaleyi alamadık ancak yaptığımız görüşmeler sonucunda hizmet sözleşmesini hayata geçirdik. Yüzer iskeleler dışındaki tüm hizmetlerin belediye tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. İmzaladığımız sözleşmeyle bu durum resmiyet kazandı. Aslında uygulayacağımız sistem yeni değil. 2018 yılında Alanya Belediye Meclisi'nin aldığı kararları yeniden uygulayacağız. Buna ek olarak 2026 yılında yayımlanan 5 sayılı Valilik Genelgesi de buradaki tüm tekneler için ruhsat zorunluluğu getiriyor. Bunun sorumluluğu da Alanya Belediyesi'ne verildi. Bu işi yapmamın iki temel sebebi var. Birincisi, 2018 yılında alınan Alanya Belediye Meclisi kararları. İkincisi ise mayıs ayında yayımlanan Antalya Valiliği'nin genelgesi. Bu genelgeye göre tüm teknelerin ruhsatlandırılması zorunlu. Ruhsat vermememiz gereken ya da denetlememiz gereken bir teknenin ruhsatsız çalışmasına göz yumamayız. Bu nedenle tüm tekneleri ruhsatlandıracağız ve maalesef bu konuda herkesi zorunlu tutacağız. Ancak sezonun tam ortasında olduğumuz için Sayın Valimizle de görüştük. Kendisi de bu yaklaşımın uygun olacağını ifade etti. Daha önce Kaymakam Bey ile de görüştük. Bu görüşmeler şahsi değildi; Balıkçılar Kooperatifi, Liman Başkanlığı ve belediyemizin de yer aldığı ortak toplantılar sonucunda bu kararlar alındı. Bu nedenle ruhsatlandırma işlemleri için 31 Ekim 2026 tarihine kadar süre verdik. Ancak 1 Kasım sabahı itibarıyla ruhsatını almamış tekneler ticari faaliyet gösteremeyecek. Burada önemli bir ayrıntı var. 'Tekne barınağa giremez' demiyorum. Tekne denizde yüzer, deniz kısmı benim yetki alanım değil; o kooperatifin sorumluluğunda. Ancak 1 Kasım'dan itibaren ruhsatı olmayan hiçbir tekne ticari faaliyet yürütemeyecek. Bu süreyi vermemizin sebebi de sezonun ortasında olmamızdır. Herkesin önceden yaptığı rezervasyonlar, sözleşmeleri ve ticari bağlantıları var. Kimseyi mağdur etmeden bu geçiş sürecini tamamlamak istedik.

‘KİMSENİN MADDİ KAYBI YA DA HAK KAYBI OLMAYACAK’

2 Ocak 2018 tarihli Alanya Belediye Meclisi kararı ile Antalya Valiliği'nin Gezi Tekneleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 2026/5 sayılı Genelgesi gereğince, Alanya'da turistik taşımacılık yapan tüm teknelerin Alanya Belediyesi'nden işletme ruhsatı alması zorunludur. 'Benim ruhsatım zaten var' diyenler için de bir uygulama yapacağız. Bazı ruhsatlar beş, yedi, sekiz hatta on yıl önce düzenlenmiş. Ruhsatı eksiksiz olan tüm teknelerin ruhsatlarını sadece arşiv düzeni amacıyla yeniden düzenleyeceğiz. Bunun için herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Kimsenin maddi kaybı ya da hak kaybı olmayacak. Sadece eskiyen veya güncellenmesi gereken evraklar yenilenecek. Tüm tekneler, 2018 yılı öncesinde belirlenen 30'a 10 kuralına uygunluğun denetlenebilmesi amacıyla denize elverişlilik belgelerini belediyeye ibraz edecek. Zaten 2018 öncesinde bu kurala uyan tekneler bu belgeyi almıştı. Belediyemizde bunların kayıtları da mevcut. Biz sadece meclis kararlarına uygunluğu yeniden kontrol edeceğiz. Yaptığımız incelemelerde bazı teknelerde ruhsat sahibi ile fiili tekne sahibinin farklı olduğunu tespit ettik. Örneğin ruhsat anne ya da babanın adına kayıtlı ancak vefatlarından sonra çocukları tekneyi işletmeye devam ediyor. Bu nedenle ruhsatların 31 Ekim 2026 tarihine kadar veraset hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yani miras işlemleri tamamlanacak ve ruhsat gerçek hak sahipleri adına düzenlenecek. Aksi takdirde bu ruhsatlar iptal edilecek. Ancak gerekli işlemler tamamlandığında yeni ruhsatlar yeniden sahiplerine verilecek. 31 Ekim 2026 tarihine kadar bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Eğer gecikme belediyeden kaynaklanırsa vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Örneğin bir kişi 30 Ekim'de tüm evraklarını eksiksiz teslim etmişse ve belediye işlemleri yetiştiremezse bunun sorumluluğu vatandaşa yüklenmeyecek. Ancak belediyeden kaynaklanmayan nedenlerle başvuru yapmayan, ruhsat almak istemeyen veya işlemlerini tamamlamayan teknelerin hiçbiri 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren ticari faaliyet gösteremeyecek. Tekneler ister barınağa gelir, ister bağlanır ya da bağlanmaz; bu konu farklıdır. Bizim uygulayacağımız işlemlerin tamamı 2 Ocak 2018 tarihli Alanya Belediye Meclisi kararı ile Antalya Valiliği'nin Gezi Tekneleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 2026/5 sayılı Genelgesi doğrultusunda ve yasal zorunluluk kapsamında gerçekleştirilecektir.

‘ZABITA EKİPLERI DENETİM YAPACAK’

İmzanın ardından zabıta ekiplerimiz bugünden itibaren sahada görev yapmaya başlayacak. Bu bölge için özel ekipler oluşturduk. Görevleri sadece iskele ve balıkçı barınağı olacak. Müşteri davet eden tüm tekne çalışanları yaka kartı taşıyacak. Kendilerine 10-12 günlük bir geçiş süresi vereceğiz. Bu süre sonunda müşteriyle iletişim kuran herkes o teknenin resmi çalışanı olacak ve sigortalı olarak çalışacak. Belki herkesin hoşuna gitmeyecek ama Alanya'nın düzeni için bunların yapılması gerekiyor. Zabıta ekiplerimizin neredeyse tamamında artık kamera sistemi bulunuyor. Ayrıca bu bölgede belediyemizin, kooperatifin ve emniyetin kameralarının ortak çalışabileceği entegre bir kamera sistemi kuruldu. Son yaşanan kavgada da tarafların beyanlarını kamera kayıtlarıyla karşılaştırarak olayın nasıl gerçekleştiğini netleştirdik.

‘BELEDİYE HERHANGİ BİR GELİR ELDE ETMEYECEK’

Burada belediyenin herhangi bir gelir elde edeceği yönünde yanlış bir algı oluşmasını da istemiyorum. Bu anlaşmanın hiçbir maddesinde belediyenin kooperatiften gelir elde etmesi söz konusu değildir. Tam tersine belediyenin bu süreçte yapacağı harcamalar olacaktır. Yıkımlarla ilgili de şunu söylemek isterim. Belediye kendi inisiyatifiyle hareket etmedi. Devletin ilgili kurumlarından gelen talimat doğrultusunda gerekli işlemler gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla bölgenin yaklaşık yüzde 90'ı yasal statüye kavuşmuş durumda. Kalan bölümle ilgili ise Koruma Kurulu'na yapılan başvurular devam ediyor. Belediyemiz gerekli yazışmaları tamamladı. Kuruldan gelecek kararın ardından süreç sonuçlandırılacak. Karar üç gün içinde de gelebilir, üç ay sonra da gelebilir. Biz beklemeye devam edeceğiz" dedi.

‘KASIM'DA ALANYA YENİDEN BÜYÜK BIR ŞANTİYE ALANINA DÖNÜŞECEK’

Bildiğiniz gibi burada zemin çökmeleri yaşanıyor. Sürecin en başında buranın ihalesinin Alanya Belediyesi'ne verilmesini ve çalışmaları kısa sürede tamamlamayı istemiştik. Ancak mevcut mevzuat gereği bu işi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürütmesi gerekiyordu. İhale yapıldı ve çalışmaların kasım ayında başlamasını bekliyoruz. Kasım ayında Alanya yeniden büyük bir şantiye alanına dönüşecek. Biz de Akbank önünden başlayarak Karayolları Kavşağı'na kadar Atatürk Caddesi'nin devamındaki düzenleme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Zemin çökmelerini ihale alan firma onaracak.

‘İSKELE YOLU TAMAMEN YENİLENECEK’

Bu yıl ayrıca kruvaziyer gemileri limana yanaştığında yaşanan kanalizasyon taşkınlarını önlemek amacıyla kanalizasyon hattını yeniledik. Çökme onarımlarının tamamlanmasının ardından asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarını da mart veya nisan ayına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Eğer ihale sürecinde herhangi bir gecikme yaşanmazsa iskele yolu tamamen yenilenecek, asfaltı, yeşil alanları ve çevre düzenlemesiyle Alanya'nın en güzel noktalarından biri haline gelecek.

‘ALANYA KALESİ'NDEKİ SORUNLAR GİDERİLECEK’

Yaklaşık 15-20 gün önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ekip arkadaşlarımızla birlikte gittik. Alanya Kalesi'nin 1988 yılında hazırlanıp 1999 yılında revize edilen koruma amaçlı imar planı bulunuyor. Ancak bu planlarda zaman içinde çeşitli çakışmalar oluşmuş. Bizim talebimiz, bu çakışmaların giderilmesi oldu. Bakanlıkla birlikte çalışmaya başladık. Yaklaşık bir ya da iki ay içinde bu çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun dışında kalede yeniden ölçümlerin yapılması, mevcut durumun tespit edilmesi ve jeolojik etütlerin hazırlanması gerekiyor. Bunların ardından plan tamamen yenilenecek. Yeni plan kapsamında bugüne kadar değerlendirilmeyen, halk arasında 'yıkık Rum evleri' olarak bilinen bölgeyi de turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Bakanlık da bu alanın plana eklenmesini uygun buldu. Bu çalışma oldukça maliyetli. Yaklaşık bir buçuk ila iki yıl sürecek ve birkaç bakanlığın onayını gerektirecek. Bu nedenle ihale hazırlığı yapıyoruz.

‘ALANYA BELEDİYESİ'NİN HİÇBİR KAMU KURUMUNA BORCU KALMADI’

Alanya Belediyesi'nin 30 Haziran itibarıyla hiçbir kamu kurumuna borcu kalmadığı için bu proje kapsamında LİKOP desteğini isteme hakkımız vardı. Sayın Valimizle yaptığımız görüşmede projeyi ayrıntılarıyla anlattık. Teknik sunumu da ilgili birim müdürümüz gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz, projenin maliyetinin yaklaşık yüzde 80'inin karşılanacağı sözünü verdi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde ihale sürecini başlatacağız. Valilikten onayı beklememizin nedeni de buydu. Çünkü ihaleye çıktıktan sonra bu desteği talep etme imkanımız kalmıyordu. Yeni plan kapsamında yapılacak hassas ölçümler sonucunda mevcut sınırlar yeniden belirlenecek. Geçmişte manuel ölçümler nedeniyle bazı alanlarda ciddi hatalar oluşmuş. Örneğin geçmişte Hazine'den alınan ALTAV büfelerinin bazı noktaları bugün denizin içinde görünüyor. Buna benzer hataları düzelteceğiz. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, planla uyumlu olması ve gerekli ruhsat şartlarının sağlanması halinde yeni işletmelere de izin verilebilir. Talep olmazsa zaten böyle bir süreç işletilmez.

"GÜNLÜK 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDEKİ FAIZ YÜKÜNDEN KURTULDUK"

Belediyenin mali durumuna gelince; şu an cari hiçbir borcumuz bulunmuyor. SGK borçlarımız için gerekli teminatı sağladık ve yapılandırmayı tamamladık. Daha önce bu konuda şahsi kefalet vermeye hazır olduğumu da ifade etmiştim. Ancak İller Bankası, Alanya Belediyesi'ni yeterli görerek 250 milyon liralık teminat mektubunu herhangi bir şahsi kefalet istemeden verdi. Bu teminatı SGK'ya sunduk ve borçlarımızı yapılandırdık. Yapılandırma kapsamında ödemelerimizi düzenli yaptığımız sürece herhangi bir sorunumuz olmayacak. En önemli kazanımımız ise günlük yaklaşık 1 milyon liranın üzerindeki faiz yükünden kurtulmuş olmamızdır. Bu işlemi yaklaşık 10 gün önce tamamladık ve yalnızca bu süreçte belediyemiz yaklaşık 10 milyon liralık faiz yükünden kurtuldu.

‘MALİYE BAKANLIĞI'NDAN 357 MİLYON LİRA ALACAĞIMIZ VAR’

Vergi borçlarımız konusunda da Aralık 2025'ten bu yana tüm cari borçlarımızı düzenli ödüyorduk. Geçmiş dönem borçlarını ise yapılandırdık. Maliye Bakanlığı'ndan 357 milyon lira alacağımız bulunuyor. Bu alacak mahsup edildiği takdirde geriye yaklaşık 300 milyon liralık borç kalacak. Buradan açıkça taahhüt ediyorum; mahsuplaşma gerçekleşirse kalan 300 milyon liralık borcu iki ay içinde ödeyeceğiz. Hatta faizleri de silerlerse peşin ödemeye hazırız. Mahsuplaşma konusunu siyasete girmeden anlatayım. Geçmişte belediyelerin devlete borçları olduğunda, belediyelerin kamuya devrettiği taşınmazlarla mahsuplaşma yapılabiliyordu. Bu kanunda da yer alan bir uygulamaydı. Ancak bu yıl bu mahsuplaşmalar yapılmıyor. Biz 2025 yılında 357 milyon liralık mahsup başvurusunda bulunduk. Hatta önceki dönemde de benzer başvurular yapılmıştı. Ancak bugüne kadar sonuçlanmadı. Eğer bu mahsuplaşma gerçekleşirse, kalan borcumuzu iki ay içinde kapatacağımızın sözünü burada, basının önünde bir kez daha veriyorum

‘ALANYA İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

Alanya Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay, ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantı Alanya için gerçekten çok önemli. Çünkü biz Alanya'yı seviyoruz. Buraya ilk geldiğimiz günden itibaren hep aynı şeyi söyledik; Alanya'yı nasıl daha güzel hale getiririz, limanı nasıl daha düzenli ve modern bir yapıya kavuştururuz, bunun arayışı içinde olduk. Eğer buna küçük de olsa bir katkı sağlayabilirsek kendimizi mutlu hissederiz. Elbette bürokratik süreçler kısa sürmüyor. Limanımız yıllar içerisinde yıprandı. Zemin çökmeleri, dolmalar ve çeşitli yapısal sorunlar oluştu. Bunlarla ilgili gerekli başvurularımızı yaptık. Sayın Liman Başkanımızın, Belediye Başkanımızın ve ilgili bakanlıklarımızın destekleriyle bu yılın sonunda limandaki onarım çalışmalarına başlanacak. İhale tamamlandı, ödemeler yapıldı. Yaz sezonunda esnafımızın mağdur olmaması için çalışmaların kış döneminde yapılmasını talep ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu talebimizi uygun gördü. Göreve geldiğimiz ilk günden beri limanı nasıl daha güzel ve düzenli hale getirebiliriz diye çalışıyoruz. Ancak bir kooperatif olarak yaptırım gücümüz sınırlı. Bu nedenle belediyemizin, bakanlıklarımızın ve ilgili kamu kurumlarının desteğine ihtiyaç duyduk. Başlattığımız çalışmalar artık somut sonuç vermeye başladı. Sayın Belediye Başkanımız da bu süreçte taşın altına elini koyarak bize büyük destek verdi. Yaptığımız görüşmeler sonucunda bugün önemli bir hizmet protokolü imzalıyoruz. Bu protokol yalnızca idari bir anlaşma değil, limandaki birçok sorunun çözümünü de beraberinde getirecek.

‘VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ’

Alanya, Türkiye'nin en fazla turist ağırlayan ve en gözde turizm merkezlerinden biri. Burada yaşanan en küçük olumsuzluk bile sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde duyuluyor. Bizim amacımız bu olumsuzlukların önüne geçmek, Alanya'nın tanıtımına katkı sağlamak ve limanımızı herkes için örnek gösterilecek bir noktaya taşımaktır. Bu imzadan sonra Alanya'da yıllardır konuşulan hanutçuluk, düzensizlik ve görüntü kirliliğiyle ilgili önemli adımlar atacağız. Önceki kaymakamlarımızdan birinin, 'Ben eşimle sahilde rahat yürüyemiyorum.' sözü hâlâ aklımda. Eğer bir kamu yöneticisi bunu söylüyorsa, önce kendimizi sorgulamamız gerekir. Biz de bu anlayışla hareket ediyoruz. Teknelerin çevresindeki düzensiz görüntüleri ortadan kaldıracağız. Masa, sandalye ve benzeri malzemeler belirli bir düzen içerisinde olacak. Hijyen kurallarına eksiksiz uyulacak. Amacımız Alanya halkının ve misafirlerimizin limanda rahatça gezebildiği, temiz ve güvenli bir ortam oluşturmaktır. Bunu tek başımıza gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Bu nedenle Alanya Belediyesi, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, Liman Başkanlığı ve ilgili genel müdürlüklerle sürekli istişare halinde çalıştık. Sağ olsun tüm kurumlarımız bu süreçte bize destek verdi. Artık balıkçıların tabiriyle 'Vira Bismillah' diyerek yola çıkıyoruz. Bugünü bir milat olarak görün. Daha önce Genel Müdürlüğümüze de söz verdim.

‘ALANYA BALIKÇI BARINAĞI'NI BİR NUMARA YAPACAĞIZ’

Türkiye'de 388 balıkçı barınağı var. Biz Alanya Balıkçı Barınağı'nı bu 388 barınak içerisinde örnek gösterilen, bir numaralı balıkçı barınağı haline getireceğiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki en geç iki yıl içerisinde Türkiye genelinde uygulanacak yeni bir genelgeyle bu çalışmaların daha da güçleneceğini düşünüyoruz.Bu süreçte en büyük destekçilerimizden biri de basın olacak. Sizlerin eleştirileri, önerileri ve yönlendirmeleri bizim için çok değerli. Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi var. Belediye Başkanımız, Liman Başkanımız ve tüm kurumlarımız bu projeye destek veriyor. Çünkü Alanya hepimizin. Allah'ın izniyle Alanya'yı Türkiye'nin en güzel balıkçı barınağına ve en düzenli limanına kavuşturacağız" dedi. (Şerife ÇOBAN)



Kaynak: Haber Merkezi