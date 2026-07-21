Manavgat ilçesinde, Türkiye'nin iç su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliği artırma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atıldı. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bölgedeki tatlı su kaynaklarına yüz binlerce yeni balık eklendi.

Kurum tarafından aktarılan bilgilere göre, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından yetiştirilen yavru sazanlar özenle doğaya salındı. Dağıtım planlaması doğrultusunda Manavgat Baraj Gölü'ne 350 bin, Manavgat Irmağı ve Naras Deresi'ne ise 50 bin olmak üzere toplam 400 bin yavru balık yeni yaşam alanlarıyla buluşturuldu.

AMATÖR BALIKÇILIĞA DESTEK VE DOĞAL DENGE

İç sulardaki sazan popülasyonunun desteklenmesi, sadece ekolojik dengenin korunması için değil, aynı zamanda bölgedeki amatör balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor. Düzenli olarak yapılan bu balıklandırma çalışmaları, tatlı su ekosisteminin canlı kalmasını sağlarken yerel halk için de sürdürülebilir bir sosyal faaliyet alanı yaratıyor.

Antalya ve çevresindeki su kaynaklarının korunmasına yönelik bu tür stoklama hamleleri, Akdeniz Bölgesi'nin genel doğal altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, suya bırakılan yavruların ekosisteme tam uyum sağlaması ve avlanabilir asgari boya ulaşana kadar korunması konusunda bölge halkının bilinçli davranması gerektiğine dikkat çekiyor.