Antalya'nın Manavgat ilçesinde AK Parti teşkilatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Niyazi Ünal ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Toplu istifanın 22 Temmuz itibarıyla gerçekleştiği bildirildi.

Ünal kararı kamuoyuna duyurdu

İstifa kararı, İlçe Başkanı Niyazi Ünal'ın yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada istifanın gerekçesine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Ünal açıklamasında, görev süresi boyunca sorumluluklarını büyük bir özveriyle yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Görev süremiz boyunca üstlendiğimiz bu görevi hiçbir zaman bir makam olarak değil; milletimize, Manavgat'ımıza ve davamıza hizmet etme emaneti olarak gördük."

Yeni ilçe yönetimi henüz açıklanmadı

İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. AK Parti Manavgat İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetiminin nasıl belirleneceği ve ilçe başkanlığı görevine kimin getirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Parti teşkilatlarında ilçe yönetimlerinin görevden ayrılması veya boşalması halinde süreç, il başkanlığı ve AK Parti Genel Merkezi koordinasyonunda yürütülüyor.

Gözler yeni görevlendirmede

Antalya'nın en büyük ilçelerinden biri olan ve turizm potansiyeliyle öne çıkan Manavgat'ta yaşanan bu gelişmenin ardından gözler AK Parti'nin yeni ilçe yönetimine çevrildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak görevlendirmeyle birlikte teşkilatın yeni yol haritasının da netleşmesi bekleniyor.