Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Mustafa Gidemen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan eşi ise hastanede tedavi altına alındı.

Alanya son dakika trafik kazası başlığıyla gündeme gelen olay, ilçenin doğu girişindeki Yeşilöz Mahallesi Aytemiz Petrol Kavşağı yakınlarında yaşandı. İlk bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde araçta bulunan 24 yaşındaki Mustafa Gidemen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtan yaralı çıkarılan eşi Ayşe Begüm Akın ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ALANYA İŞ DÜNYASINDA ÜZÜNTÜ YARATTI

Kazanın ardından acı haberin, Alanya iş çevresinde de büyük üzüntü yarattığı belirtildi. Kazazedelerin, ilçede bilinen firmalardan Direkçi Lastik ile bağlantılı aileden olduğu; yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Begüm Akın’ın, firmanın uzun yıllardır yöneticiliğini yapan Hasan Akın’ın kızı olduğu aktarıldı. Mustafa Gidemen’in de ailenin damadı olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini netleştirmek için bölgede inceleme başlattı. Aracın savrulma nedeni, yol durumu ve hız ihtimali dahil olmak üzere tüm detayların soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Kesin neden, resmi incelemenin tamamlanmasının ardından netleşecek.