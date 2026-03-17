SGK denetimleri sıklaştı, binlerce kişinin maaşı kesildi. Uzmanlar “hizmet dökümünü kontrol edin” uyarısı yapıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sahte sigortalılığa yönelik denetimleri sürüyor. Son 5 yılda 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi. Bu süreçte binlerce vatandaşın maaşı kesildi, bazıları geriye dönük borçla karşılaştı. Gözler şimdi e-Devlet üzerinden yapılacak basit bir kontrole çevrildi.

Özellikle “emeklilik iptal edilir mi, nasıl anlaşılır?” sorusu son günlerde daha çok soruluyor. SGK uzmanı Murat Bal’ın verdiği bilgiler ise dikkat çekici.

E-DEVLET HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ HARFLERE DİKKAT

Uzmanlara göre riskli durumlar aslında e-Devlet’te açıkça görülebiliyor. Hizmet dökümünde yer alan bazı harfler, emekliliğin tehlikede olabileceğine işaret ediyor.

K – Kontrollü iş yeri: SGK tarafından denetime alınmış, şüpheli görülen işyerleri

Ş – Şüpheli hizmet: İnceleme altında olan kayıtlar

S – Sahte sigortalılık: En kritik durum, emeklilik iptaline kadar gidebilir

Bu harflerden özellikle “S” ibaresi olanlar için süreç ciddi. Çünkü bu durum doğrudan sahte sigorta kaydı anlamına geliyor.

EMEKLİLİĞİ İPTAL ETTİREN DURUMLAR

SGK’nın tespit ettiği bazı durumlar emekliliğin tamamen iptal edilmesine neden olabiliyor:

- Çalışılmayan bir işyerinde sigortalı gösterilmek

- Paravan veya sahte şirket üzerinden sigorta yapılması

- İşyerinin gerçekte faaliyet göstermemesi

- Tanıdık üzerinden “hatır sigortası” yapılması

- SGK’ya bildirilen maaş ve çalışma bilgilerinin gerçeği yansıtmaması

Bu durumlar tespit edildiğinde sadece maaş kesilmiyor… bazı durumlarda geçmiş ödemeler de geri istenebiliyor.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Uzmanlar, vatandaşların düzenli olarak e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü kontrolü yapmasını öneriyor.

Eğer şüpheli bir kayıt görülürse:

- Önce gerçekten çalışılıp çalışılmadığı kontrol edilmeli

- Hatalı kayıt varsa SGK’ya başvuru yapılmalı

- Gerekirse dilekçe ile inceleme talep edilmeli

Aslında mesele basit bir kontrol… ama yapılmazsa sonuç ağır olabiliyor.

Birçok kişi yıllarca fark etmiyor. Sonra bir gün maaş kesildiğinde öğreniyor. O yüzden şimdi bakmakta fayda var…