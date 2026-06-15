Dün yeni yaşını kutladığı öğrenilen genç oyuncunun vefat haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok sanatçı ve meslektaşı taziye mesajları paylaştı. Oyuncu Selçuk Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzüldüm çok, mekanın cennet olsun arkadaşım" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, özellikle 2025 yılında diziye katılmasıyla geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştı. Dizide Kıvılcım'ın arkadaşı olarak hikâyeye dahil olan karakter, kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Ana Sanat Dalı Bölümü'nden mezun olan oyuncu, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Televizyon kariyerine 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisiyle başlayan İrtem; O Hayat Benim, Şeref Meselesi, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid, Bay Yanlış, Mahkum, Yasak Elma, Aile ve Kızılcık Şerbeti gibi birçok yapımda rol aldı.

Opera eğitimi alması ve sahne sanatlarındaki çok yönlü çalışmalarıyla tanınan oyuncu, son yıllarda televizyon projelerindeki performansıyla dikkat çekiyordu.

Ece İrtem'in vefatına ilişkin ailesinden veya resmi kurumlardan detaylı bir açıklama henüz paylaşılmadı. Kamuoyunun gözü, yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

Kaynaklar: Sözcü, Birsen Altuntaş, Diziler.com, Biyografya.