Alanya'nın il olup olmaması konusu yıllardır aralıklarla gündeme gelirken, son günlerde tartışmalar yeniden hız kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Alanyalı siyasetçi Dr. Tahsin Biner, il olma fikrine destek vermediğini açıkladı.

Kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Biner, Alanya'nın mevcut yapısının korunması gerektiğini savunarak il statüsünün beraberinde yeni sorunlar getirebileceğini öne sürdü.

“Bu benim şahsi düşüncem; Alanya il olursa nüfus katlar, trafik kilitlenir, deniz daha da kirlenir” diyen Biner, kentin altyapısının daha fazla yük altında kalabileceğini ifade etti.

Biner, il statüsüyle birlikte kamu kurumlarının ve bürokratik yapılanmanın artacağını belirterek, “Yer gök beton kamu binaları ile dolar. Binlerce memur gelir” sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Ekonomik açıdan da bazı riskler gördüğünü söyleyen Biner, büyük zincir işletmelerin güç kazanacağını, küçük esnafın ise rekabet etmekte zorlanabileceğini savundu.

“Zincir marketler kazanır, esnaf biter. Turist murist gelmez” ifadelerini kullanan Biner, Alanya’nın turizm kimliğinin zarar görebileceğini iddia etti.

Biner’in açıklamaları, Alanya’nın il olması gerektiğini savunanlarla mevcut yapının korunmasını isteyenler arasında süren tartışmaları yeniden alevlendirdi. İl olma sürecinin bölgeye sağlayacağı avantajlar ve olası riskler önümüzdeki dönemde de kamuoyunda tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak: Dr. Tahsin Biner’in sosyal medya paylaşımı.