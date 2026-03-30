Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinin kapatılmasıyla mağduriyet yaşayan esnafın talepleri için ALESO yönetimi resmi temaslara başladı. Başkan Vekili Osman Aksoy’un bizzat yürüttüğü süreçte, esnafın talepleri Belediye Başkan Vekili Haydar Uyar’a kapsamlı bir dosya halinde sunuldu.

​ESNAFIN MAĞDURİYETİ YERİNDE TESPİT EDİLDİ

​Atatürk Bulvarı (Skala ve DeFacto mevkii) üzerinde bulunan ve bölge ticaretinin can damarı sayılan tarihi yaya geçidinin kapatılması, Müftüler Sokak ve Cuma Pazarı esnafını zor durumda bırakmıştı. Yaya sirkülasyonunun kesilmesiyle birlikte hem esnafın ticari kayıp yaşadığı hem de vatandaşların kontrolsüz noktalardan geçmeye çalışarak can güvenliklerini riske attığı tespit edildi.

​BAŞKAN VEKİLİ OSMAN AKSOY’DAN BİZZAT TAKİP

​Esnafın odaya sunduğu müşterek dilekçeleri büyük bir hassasiyetle inceleyen ALESO yönetimi, vakit kaybetmeden harekete geçti. ALESO Başkan Vekili Sayın Osman Aksoy, esnafın taleplerini içeren dosyayı bizzat Alanya Belediyesi’ne götürerek sorunları doğrudan elden teslim etti.

​BELEDİYE İLE SICAK DİYALOG: "ESNAFIMIZIN TALEBİ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR"

​Alanya Belediye Başkan Vekili Sayın Haydar Uyar ile bir araya gelen Aksoy, bölgedeki ticari hayatın sekteye uğramaması ve olası kazaların önüne geçilmesi için yaya geçidinin ivedilikle yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

​Görüşme sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​"Esnaflarımızın her bir isteği ve talebi bizler için baş tacıdır. Onların ekmek teknesindeki bereketin azalması, Alanya ekonomisinin zayıflaması demektir. Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Haydar Uyar, taleplerimizle yakından ilgileneceğini ve esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında gereken hassasiyeti göstereceğini belirtti. Alanya Belediyesi ile kurduğumuz bu güçlü köprü, esnafımızın sorunlarını çözme kararlılığımızın bir göstergesidir."

​SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

​ALESO yönetimi, Başkan Ali İhsan Özdemir'in öncülüğünde başlatılan bu girişimin ve yaya geçidinin yeniden açılması konusundaki sürecin sıkı takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi. Oda, Alanya esnafının haklarını korumak adına tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışacaklarını yineledi.

Kaynak: Haber Merkezi