Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı yönde ilerleyen motorlu bisiklet ile motosiklet çarpıştı. D-400 kara yolu üzerinde yaşanan kaza, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğuna neden olurken iki sürücü de yaralandı.

KAZA D-400 YAN YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Antalya–Alanya D-400 kara yolu Batı Side Köprülü Kavşak yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametine seyir halinde olan Hilal Y. idaresindeki motorlu bisiklet, Total kavşağını geçtikten sonra sağ şeride dönüş yapan Nailcan K. yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. D-400 kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Yetkililer, özellikle yan yol ve kavşak noktalarında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.