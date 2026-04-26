Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında gerçekleştirilen bir askeri uçuş, iniş sonrası ortaya çıkan detaylarla gündeme geldi. Haiti’ye görev uçuşu yapan A400M tipi askeri nakliye uçağının gövdesinde kurşun izleri tespit edilmesi, bölgede güvenlik risklerini yeniden tartışmaya açtı.

UÇUŞ RUTİN, SONUÇ ÇARPICI

19 Nisan’da Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’dan Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’e gerçekleştirilen uçuşun, Birleşmiş Milletler misyonu kapsamında planlandığı belirtildi. Uçakta yaklaşık 80 Çadlı askerin bulunduğu ve bu personelin görev bölgesine taşındığı aktarıldı.

Askerlerin güvenli şekilde indirilmesinin ardından uçak yeniden Santo Domingo’ya dönüş yaptı. Ancak rutin olarak değerlendirilen bu uçuşun ardından yapılan teknik inceleme, dikkat çeken bir detayı ortaya çıkardı.

KURŞUN İZLERİ İNİŞ SONRASI FARK EDİLDİ

Uçağın iniş sonrası yapılan kontrollerinde kuyruk ve motor bölümünde iki ayrı kurşun izi tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre uçağın, Port-au-Prince’e iniş öncesinde hedef alındığı düşünülüyor.

Olay sırasında uçakta bulunan mürettebatın herhangi bir yara almadığı ve uçuşun güvenli şekilde tamamlandığı bildirildi. Ancak yaşanan olay, bölgede hava operasyonlarının güvenliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

BÖLGEDE GÜVENLİK RİSKİ GÜNDEMDE

Haiti’de son dönemde artan güvenlik sorunları, özellikle uluslararası görevlerde yer alan askeri ve sivil unsurlar açısından risk oluşturmaya devam ediyor. Port-au-Prince çevresinde silahlı grupların etkinliği, bu tür olayların yaşanma ihtimalini artıran faktörler arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, hava sahasında doğrudan hedef alma girişimlerinin nadir olsa da bölgedeki kontrolsüz güvenlik ortamının bu tür riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA SINIRLI KALDI

Yetkili makamlar olayın yaşandığını doğrularken, saldırının kaynağına veya nasıl gerçekleştiğine dair detaylı bir açıklama yapılmadı. Olayın tüm yönleriyle incelendiği ve gerekli güvenlik değerlendirmelerinin sürdüğü ifade edildi.

Uluslararası görevlerde kullanılan askeri uçakların güvenliği, bu tür gelişmelerle birlikte yeniden gündeme gelirken, önümüzdeki süreçte alınacak ek tedbirler merak konusu oldu.

TÜRKİYE’DEN DE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Benzer şekilde uluslararası barış gücü görevlerinde yer alan Türkiye’nin de bu tür gelişmeleri yakından takip ettiği biliniyor. Özellikle askeri lojistik ve hava güvenliği konuları, küresel ölçekte önemini koruyor.