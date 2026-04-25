Edinilen ilk bilgilere göre, kalkıştan bir süre sonra uçakta motor arızası meydana geldi. Uçuş radar haritalarına da yansıyan görüntülerde, uçağın Akdeniz üzerinde manevra yaparak rotasını hızla Antalya'ya çevirdiği görülüyor. Havada yaşanan bu beklenmedik gelişme ve belirsizlik nedeniyle yolcuların korku ve panik dolu anlar yaşadığı öğrenildi.

Pilotların başarılı müdahalesiyle Antalya Havalimanı'na güvenli bir şekilde teker koyan uçaktaki yolcular tahliye edildi. Yaşanan talihsiz olayın ardından havalimanında bir süre bekleyen yolcular, durumun kontrol altına alınmasıyla birlikte kendileri için tahsis edilen başka bir THY uçağına aktarıldı. Yolcular saat 13.30'da Antalya'dan güvenli bir şekilde hareket ederek seferlerine kaldıkları yerden devam etti. Konuyla ilgili havayolu şirketinden henüz resmi ve detaylı bir teknik açıklama yapılmadı.