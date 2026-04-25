Alanya sokaklarında son günlerde en çok konuşulan konulardan biri, yerel bir işletmenin mizah dolu rekor denemesi oldu. İlçede hizmet veren Tostçu Baba adlı işletme, 27 metre uzunluğunda olduğu belirtilen bir tost hazırlayarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, bu girişim resmi bir dünya rekoru tescilinden ziyade eğlence amaçlı bir gösteri olarak planlandı.

PARÇA PARÇA BİRLEŞTİRİLDİ

Klasik rekor denemelerinde aranan tek parça ve kesintisiz pişirme kuralı, bu etkinlikte yerini yaratıcı bir kurguya bıraktı. İşletme sahibinin "Alanya bizimle gurur duysun, işte dünyanın en uzun tostu. Yapamazsın dediler en kralını yaptık" ifadeleriyle paylaştığı videonun arka planında, onlarca standart tostun yan yana dizilmesi yatıyor. Hazırlanan bu 27 metrelik tost zinciri, izleyenlere görsel bir sunum sağlarken aynı zamanda ilçedeki mizah anlayışını da gözler önüne seriyor.

ALANYA ESNAFINDAN DİJİTAL PAZARLAMA

Esnafın bu tür dikkat çekici ve eğlenceli içeriklerle sosyal medyada yer bulması, Alanya'daki yerel işletmelerin dijital pazarlama stratejilerindeki değişimi yansıtıyor. Turizm sezonu dışında da ilçe ekonomisini canlı tutmaya çalışan esnaf, viral olan bu tarz videolarla hem kendi tanıtımlarını yapıyor hem de Alanya'nın adını farklı platformlarda duyuruyor. Gerçek bir tescil bulunmasa da, 27 metrelik tost şovu şimdiden yerel halkın ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.