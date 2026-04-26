Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 27 Nisan’ı 28 Nisan’a bağlayan gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında zam yapılması öngörülüyor. Beklenen artış, özellikle motorin fiyatlarında dikkat çekiyor.

ZAM ORANLARI NETLEŞİYOR

Kulislerde konuşulan rakamlara göre pompa fiyatlarına yansıyacak artışlar şöyle:

• Benzin: 95 kuruş

• Motorin: 2 lira 28 kuruş

• LPG: Değişiklik beklenmiyor

Özellikle motorindeki yüksek artışın, ticari araçlar ve taşımacılık sektörü üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

ALANYA’DA GÜNLÜK HAYATA ETKİ

Beklenen zam, turizm sezonuna hazırlanan Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi bölgelerde hem esnafı hem de sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Artan akaryakıt maliyetlerinin;

• Servis ve transfer ücretlerine

• Şehir içi ulaşım giderlerine

• Lojistik ve tedarik maliyetlerine

yansıması bekleniyor. Bu durumun özellikle turizm işletmeleri ve nakliye yapan esnaf üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

SON İNDİRİM GERİ ALINABİLİR

Geçtiğimiz günlerde motorinde yapılan sınırlı indirimin, eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya tam yansımadığı belirtilmişti. Yeni zamla birlikte bu indirimin etkisinin tamamen ortadan kalkacağı ifade ediliyor.

FİYATLAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru, uluslararası ürün fiyatları ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişiyor. Son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin de fiyatlar üzerinde dalgalanmaya neden olduğu biliniyor.