Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası, şehir içi ulaşımı kısa süreli aksattı. Yener Ulusoy Bulvarı Şarampol alt geçidinde meydana gelen kazada toplam 11 araç birbirine çarptı.

YOL ÇALIŞMASI TRAFİĞİ YAVAŞLATTI

Edinilen bilgilere göre bölgede devam eden yol çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk ve yavaşlama yaşandı. Bu sırada arkadan gelen bir sürücünün hızını zamanında düşürememesi zincirleme kazayı tetikledi.

Çarpışmanın etkisiyle kısa sürede 11 araçta maddi hasar oluştu.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerden Kahraman D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza sonrası alt geçitte trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı. Zincirleme kazanın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirme sonrası netlik kazanacak.

Şarampol hattı, Antalya şehir içi trafiğinin en yoğun noktalarından biri olması nedeniyle, benzer kazaların yaşanmaması için sürücülere takip mesafesi ve hız kontrolü konusunda uyarı yapıldı.