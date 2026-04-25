Alanya Mahmutlar’da yapılan korsan taşımacılık denetiminde dijital uygulama üzerinden yolcu taşıdığı belirlenen sürücüye 100 bin TL, araçtaki yolcuya ise 3 bin 870 TL ceza kesildi.

Alanya’da korsan taşımacılık denetimi bu kez Mahmutlar Mahallesi’nde yapıldı. Alanya Şoförler Odası ile İlçe Jandarma Trafik ekiplerinin çalışmasında, dijital uygulama üzerinden yolcu taşıdığı belirlenen bir sürücü suçüstü yakalandı.

SÜRÜCÜYE 100 BİN TL CEZA

Jandarma ekiplerinin işlem yaptığı sürücüye 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç ise 60 gün trafikten men edilerek bağlandı.

2026 yılı için korsan taşımacılıkta sürücülere 100 bin TL idari para cezası, araç bağlama ve ehliyete geçici el koyma yaptırımı uygulanabildiği belirtiliyor. Korsan taşımacılık hizmeti alan yolcular için de ceza tutarı 3 bin 870 TL olarak yer alıyor. Alanya'da Martı TAG cezası bu nedenle yalnızca sürücüyü değil, yolcuyu da doğrudan ilgilendiriyor.

YOLCUYA DA 3 BİN 870 TL CEZA

Denetim sırasında araçta bulunan ve korsan taşımacılık hizmetinden faydalandığı belirlenen yolcuya da 3 bin 870 TL idari para cezası kesildi. Böylece Mahmutlar’daki denetimde hem sürücü hem de yolcu hakkında işlem yapıldı.

AKKAYA: DENETİMLER SÜRECEK

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, korsan taşımacılığın bölgede yasal çalışan taksici esnafını zor durumda bıraktığını belirtti. Akkaya, denetimde görev alan İlçe Jandarma Trafik ekiplerine, Oda Denetim Kurulu Başkanına ve Mahmutlar Birlik Taksi Durak Başkanı Nuri Yatmaz’a teşekkür etti.

Akkaya, Alanya genelinde korsan taşımacılıkla mücadelenin süreceğini vurguladı. Özellikle Mahmutlar korsan taşımacılık denetimi sonrası verilen cezalar, dijital uygulama üzerinden yapılan yolculuklarda yolcuların da sorumluluk taşıdığını bir kez daha gösterdi.