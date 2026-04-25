Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir patates cipsi üretim tesisinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tesise yayıldı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

BİR SAATLİK MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sözcü'nün aktardığına göre, olay yerine ulaşan itfaiye erleri alevlerin çevreye sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık bir saat süren kesintisiz müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

ALANYA VE ÇEVRE ETKİSİ

Soğutma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte tesiste oluşan hasarın boyutu ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemelerde, gıda üretimi yapan fabrikanın büyük çapta maddi hasar alarak kullanılamaz hale geldiği saptandı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Alanya'nın komşu ilçesi Manavgat'ta yaşanan bu yangın, bölgesel tedarik zinciri ve gıda sektörü yansımaları açısından yerel kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Yetkililer yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.