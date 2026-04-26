Aksaray’da sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, yardım etmek için duran bir aracın hedef olmasıyla faciaya dönüştü. Hac ibadeti için yola çıkan Abdullah Tokdemir (65), kazada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TIR DEVRİLDİ, YARDIM İÇİN DURDULAR

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ceylan (52) yönetimindeki yem yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Bu sırada ailesiyle birlikte seyahat eden Mehmet Bingöl (53), kazayı fark ederek yardım etmek amacıyla aracını durdurdu ve dörtlülerini yaktı.

ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI

Yardım için duran araca, aynı yönde ilerleyen Gökhan Tokdemir (38) idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunanlar savrularak yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

“DURDUM, ARKADAN GELEN ARAÇ BİZE ÇARPTI”

Kazadan yara almadan kurtulan Mehmet Bingöl, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Kazayı gördüm, frene basıp durdum. Dörtlüleri yaktım. Arkadan gelen araç hızlı bir şekilde bize çarpıp savurdu.”