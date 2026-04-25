İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre, Antalya ve Alanya genelindeki eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri teknolojik ve fiziki olarak baştan aşağı yenileniyor. Düzenleme kapsamında okul giriş çıkışları daha sıkı bir denetime tabi tutulacak.

TEKNOLOJİK VE FİZİKİ GÜVENLİK DÖNEMİ

Yeni kararlara göre Alanya'daki okulların girişlerine X-Ray cihazları ve el dedektörleri yerleştirilecek. Turnike sistemlerinin yanı sıra acil durumlarda doğrudan 112 ve emniyet birimlerine haber veren panik butonu uygulamasına geçilecek. Fiziki tedbirler kapsamında ise ilkokulların bahçe duvarı yüksekliği 2.5 metreye, ortaokul ve liselerde ise 3 metreye yükseltilecek. Kapılarda özel güvenlik personeli görev yapacak ve mesai saatleri dışında binalar izinsiz girişlere karşı alarm sistemleriyle korunacak.

1 KİLOMETRELİK RİSK HARİTASI ÇIKARILIYOR

Sistemin dikkat çeken uygulamalardan biri olan risk değerlendirme modeliyle birlikte, her okulun çevresi 1 kilometrelik çap içinde analiz edilecek. Antalya Valiliği ve Alanya Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülecek bu çalışmada; asayiş olayları, uyuşturucu suçları, sosyo-ekonomik durum ve öğrencilere yönelik dijital tehditler incelenecek. Okullar elde edilen bu verilere göre risk puanlamasına tabi tutularak emniyet, jandarma ve eğitim kurumları tarafından düzenli takip edilecek.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA YAKIN TAKİP

Turizm hareketliliği ve artan yerleşik nüfus yoğunluğu nedeniyle kamuoyu ilgisinin yüksek olduğu Alanya'da, okul çevrelerindeki güvenliğin artırılması yerel halk tarafından yakından takip ediliyor. Genelgede ayrıca sosyal medya üzerinden yayılan bilgi kirliliğine karşı da net bir uyarıda bulunuldu. Okul çevrelerinde yaşanabilecek olaylarla ilgili provokatif paylaşım yapanlar, yanıltıcı bilgi yayanlar veya suçu öven içerik üretenler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi. Sistemin tam zamanlı devreye girmesiyle öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim alması ve önleyici müdahale hızının artması hedefleniyor.